Bulharský prezident Radev vetoval protikorupčné zákony

Sofia 2. januára (TASR) - Bulharský prezident Rumen Radev vetoval v utorok protikorupčné zákony, ktoré predtým schválil parlament. Predmetná legislatíva totiž podľa prezidenta nie je dostatočne účinná na to, aby efektívne bojovala s korupciou v krajine a dá sa politicky zneužiť, informovala agentúra DPA.



Podľa Radeva je vytvorenie novej protikorupčnej agentúry, ktorá by mala vzniknúť v súlade s touto legislatívou odobrenou vládou bulharského premiéra Bojka Borisova, "nesplniteľnou úlohou". Prezident zároveň tvrdí, že zákony dostatočne nechránia informátorov, respektíve osoby, ktoré na korupciu upozornia.



Nik z vládneho kabinetu sa doposiaľ k jeho reakcii nevyjadril. Parlament však môže prezidentovo veto zrušiť ďalším hlasovaním. Radev predmetné zákony vetoval len deň po tom, ako Bulharsko prevzalo šesťmesačné rotujúce predsedníctvo v Rade Európskej únie, pripomenula agentúra AP.



Bulharsko vstúpilo do Európskej únie v roku 2007, pričom doposiaľ je jej najchudobnejšou a podľa rebríčka ľudskoprávnej organizácie Transparency International i najskorumpovanejšou členskou krajinou. Pre málo efektívny boj s korupciou a organizovaným zločinom, ako aj nedostatky v oblasti súdnictva, je Bulharsko s vyše siedmimi miliónmi obyvateľov častým terčom kritiky zo strany Bruselu.