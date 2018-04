Bullmann: Orbánovi nemôže fandiť ani Európska ľudová strana

Predseda politickej skupiny Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente Udo Bullmann vo štvrtok začne dvojdňovú návštevu Maďarska.

Budapešť 5. apríla (TASR) - V nadchádzajúcich maďarských parlamentných voľbách nemôže s pokojným svedomím "fandiť" Viktorovi Orbánovi ani Európska ľudová strana (EĽS), do ktorej patrí jeho strana Fidesz. Vyhlásil to predseda politickej skupiny Progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente (EP) Udo Bullmann, ktorý vo štvrtok začne dvojdňovú návštevu Maďarska.



Vyjadril sa tak v rozhovore pre ľavicový denník Népszava.



"Nie som si istý, že pán Orbán vie dobre počítať," uviedol Bullmann. Reagoval tak na otázku ohľadne pravdivosti tvrdení Fideszu, podľa ktorého - v prípade volebného víťazstva maďarskej opozície - Európska únia ešte tento rok presunie do Maďarska 10.000 migrantov.



"Som zvedavý, či sa v kampani Fideszu hovorí aj o tisíckach mimoriadne bohatých 'migrantov', ktorí sa do Maďarska dostali prostredníctvom prisťahovaleckých dlhopisov. Ak mám dobré informácie, niektorí z nich vzbudili záujem aj americkej vlády, napríklad preto, že sú podozriví, že v sýrskej vojne páchali zločiny," konštatoval nemecký ľavicový politik.



Poznamenal tiež, že Výbor Európskeho parlamentu pre kontrolu rozpočtu EÚ nedávno vyslal delegáciu do Budapešti, aby preveril sťažnosti týkajúce sa využívania fondov EÚ.



"Ak sa v krajine objavuje v 36 percentách verejného obstarávania iba jediný uchádzač, tak to je viac než podozrivé. Neverím, že sťažnosti na korupciu rodinných príslušníkov a kamarátov politikov vládneho Fideszu sú úplne nepodložené," zdôraznil Bullmann.



Za mimoriadne znepokojujúcu označil skutočnosť, že v Maďarsku boli zrušené noviny kritické voči vláde a že sú tam mimovládne organizácie vystavené obťažovaniu.



Maďarským voličom Bullmann odkázal, aby čo najviac maďarských demokratov a priaznivcov EÚ hlasovalo vo voľbách za demokratické a proeurópske strany a kandidátov.



Bullmann sa v rámci budapeštianskej návštevy stretne s predsedom Demokratickej koalície (DK) Ferencom Gyurcsányom, kandidátom bloku Maďarská socialistická strana (MSZP) - Dialóg (Párbeszéd) Gergelyom Karácsonyom a s predstaviteľmi občianskej sféry a tlače.



Spravodajca TASR Ladislav Vallach