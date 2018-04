Bullmann: Voľby v Maďarsku dokazujú potrebu spájania pokrokových síl

Nemecký europoslanec reagoval na výsledky maďarských parlamentných volieb, v ktorých vládna strana premiéra Viktora Orbána Fidesz získala 133 kresiel v 199-člennom parlamente.

Brusel 9. apríla (TASR) - Výsledok volieb v Maďarsku vyslal jasný signál pre zvyšok Európy: Maďari a ostatní Európania musia spojiť všetky svoje pokrokové sily, aby zastavili tých, ktorá šíria nenávisť a strach. Uviedol to v pondelok predseda politickej skupiny socialistov a demokratov v Európskom parlamente (S&D) Udo Bullmann.



Nemecký europoslanec reagoval na výsledky maďarských parlamentných volieb, v ktorých vládna strana premiéra Viktora Orbána Fidesz získala 133 kresiel v 199-člennom parlamente. Na druhom mieste skončil krajne pravicový Jobbik.



S odkazom na predvolebnú kampaň v Maďarsku, ktorú poznamenal aj protiimigračný akcent, Bullmann zdôraznil, že spoločenská transformácia je často bolestivá a vyvoláva reakciu v podobe strachu. Európsky projekt však podľa neho bude môcť prežiť len vtedy, ak sa podarí premeniť strach na nádej.



"Musíme sa starať o budúcnosť našej spoločnosti a zaistiť to, aby integrácia fungovala pre všetkých. Pre tých, ktorí prichádzajú zo zahraničia, aj pre tých, ktorí prijímajú utečencov," upozornil šéf skupiny S&D.



Zároveň poukázal na jasný rozdiel v správaní voličov v mestách a vo vidieckych oblastiach Maďarska. V mestách opozičné sily získali väčšiu podporu ako na vidieku, čo platí najmä v prípade mladých voličov.



"Aby sme sa mohli zaoberať obavami a potrebami ľudí, je veľmi dôležité, aby sme spojili pokrokové sily v Maďarsku a v ďalších európskych krajinách, aby sme pracovali proti tým stranám, ktoré podporujú vylúčenie, nenávisť a strach," uviedol Bullmann v správe pre médiá.



V závere poukázal na to, že Európska ľudová strana (EPP), ktorej členom je aj Fidesz, má spoluzodpovednosť za výsledok hlasovania v Maďarsku. Tejto politickej rodine podľa Bullmanna záleží len na udržaní si mocenskej pozície bez ohľadu na politický program, ktorý predkladá voličom. "Skutočnosť, že sa nikdy vážne nezaoberala Orbánovými extrémne pravicovými zmenami, to jasne dokazuje," vyhlásil Bullmann.



Spravodajca TASR Jaromír Novak