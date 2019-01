V Burkine Faso uniesli Kanaďana pracujúceho v bani

Úrady Burkiny Faso nedávno vyhlásili v tomto regióne výnimočný stav, keďže sa zvýšil počet útokov islamských extrémistov, najmä pozdĺž hraníc s Nigerom a Mali.

Ottawa 16. januára (TASR) - Ozbrojení militanti uniesli v utorok večer pri útoku na baňu v Burkine Faso kanadského pracovníka. Informovala o tom v stredu agentúra AFP s odvolaním sa na nemenovaného predstaviteľa tejto západoafrickej krajiny, ktorá čelí vlne zločinnosti a násilia zo strany extrémistov.



K únosu došlo v bani v provincii Yagha ležiacej pri hraniciach s Nigerom. Kanaďana identifikovali ako Kirka Woodmana pracujúceho pre banskú spoločnosť Progress Minerals so sídlom vo Vancouveri.



Únos sa udial mesiac po tom, ako zmizla 34-ročná Kanaďanka Edith Blaisová, ktorá odišla do Burkiny Faso so svojím talianskym priateľom v rámci programu humanitárnej pomoci.