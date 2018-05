Burt: Británia napriek obvineniam Izraela podporuje dohodu s Iránom

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok oznámil, že Irán oklamal svetové mocnosti pri podpise jadrovej dohody v roku 2015.

Londýn 1. mája (TASR) - Spojené kráľovstvo podporuje jadrovú dohodu s Iránom aj napriek obvineniam Izraela, že Teherán sa tajne snažil získať jadrové zbrane. Vyplýva to z utorkového vyhlásenia námestníka britského ministra zahraničných vecí pre blízkovýchodné záležitosti Alistaira Burta.



Podľa spravodajskej televízie BBC britský diplomat uviedol, že jadrová dohoda s Iránom "prispieva k mieru v regióne".



"Situácia je mimoriadne napätá a my by sme mali robiť všetko, čo je v našich silách, aby sme prispeli k deeskalácii napätia. To je jeden z dôvodov, prečo dohodu s Iránom podporujeme," povedal Burt v rozhovore pre rozhlasovú stanicu BBC Radio 4.



Spojené kráľovstvo poľa jeho slov chápe obavy Izraela a Spojených štátov, ale britská vláda vždy jasne vyjadrovala svoju dôveru voči dohode o jadrovom programe Teheránu.



Irán a šesť mocností - Británia, Čína, Francúzsko, Nemecko, Rusko a USA - dospeli 14. júla 2015 k dohode o jadrovom programe Teheránu. Na jej základe boli zrušené sankcie OSN, EÚ a USA voči islamskej republike výmenou za to, že Irán dlhodobo obmedzí svoj nukleárny program, ktorý bol podľa Západu zameraný na získanie jadrových zbraní.



Jadrová dohoda je však predmetom stupňujúceho sa tlaku zo strany amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý v januári varoval, že USA od zmluvy odstúpia, ak sa nestanovia ďalšie obmedzenia pre iránsky jadrový a raketový program.