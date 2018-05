Burundi dočasne zakázalo stanice BBC a Hlas Ameriky

Burundi patrí na Indexe slobody tlače spomedzi 180 krajín 159. miesto.

Bujumbura 4. mája (TASR) - Burundi v piatok dočasne zastavilo vysielanie spravodajských staníc BBC a Hlas Ameriky (VOA). Krok prichádza dva týždne pred referendom, ktoré by mohlo predĺžiť vládnutie tamojšieho prezidenta Pierra Nkurunzizu o najmenej jedno desaťročie, informuje agentúra Reuters.



Burundská štátna rada pre masovokomunikačné prostriedky prerušila vysielanie týchto dvoch západných médií na šesť mesiacov, obvinila ich pritom z porušovania tlačového zákona a neprofesionálneho prístupu.



Daný regulačný úrad tvrdí, že BBC si do svojho programu pozvala burundského občana, ktorého komentáre boli "nevhodné, zveličené a neoverené", čím "poškodil dobré meno hlavy štátu, podnecoval etnickú nenávisť, politický konflikt a občiansku neposlušnosť". Vysielanie VOA prerušili na frekvencii podliehajúcej zákazu regulátora.



BBC ani VOA na opatrenie bezprostredne nereagovali. Napomenutie od burundských úradov dostali aj francúzska rozhlasová stanica Radio France International (RFI) a miestna rozhlasová stanica Radio Isanganiro.



"Je to v súlade s represiou, ktorá sa deje v čase blížiaceho sa referenda. Zákaz dvoch významných zdrojov informácií pre burundský ľud je znepokojujúci," uviedol Lewis Mudge z africkej pobočky organizácie Human Rights Watch.



Burundi patrí na Indexe slobody tlače (PFI), ktorý vypracúva medzinárodná organizácia Reportéri bez hraníc (RSF), spomedzi 180 krajín 159. miesto, podotýka Reuters.



V krajine sa bude konať 17. mája referendum, v ktorom sa má predĺžiť súčasný prezidentský mandát z piatich na sedem rokov. Ak táto zmena prejde, Nkurunziza (54) sa bude môcť v roku 2020 znovu uchádzať o úrad.



Zmena zároveň obmedzí hlavu štátu na dve po sebe nasledujúce sedemročné obdobia v najvyššej funkcii, nebude však zohľadňovať predchádzajúce funkčné obdobia, čím by sa Nkurunzizova vláda mohla predĺžiť do roku 2034.



Od roku 2015, keď Nkurunzizu zvolili po tretí raz, odišlo z Burundi 430.000 ľudí vrátane opozičných politikov. Jeho odporcovia tvrdili, že už nemal právo kandidovať. Krízu vtedy sprevádzali násilné potýčky.