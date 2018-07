Bush a Putin sa stretli aj v Bratislave

Bush a Putin prišli v sprievode slovenského prezidenta Ivana Gašparoviča na Bratislavský hrad.

Bratislava 15. júla (TASR) - Dejiskom jedného zo summitov najvyšších predstaviteľov USA a Ruska bola aj Bratislava. Ruský prezident Vladimír Putin a americký prezident George W. Bush sa tu stretli 24. februára 2005. Išlo o ich jedenástu spoločnú schôdzku.



Bush a Putin prišli v sprievode slovenského prezidenta Ivana Gašparoviča na Bratislavský hrad. Najskôr rokovali medzi štyrmi očami, potom sa k nim pripojili členovia oboch delegácií - ministerka zahraničných vecí USA Condoleezza Riceová a jej ruský rezortný kolega Sergej Lavrov.



Na summite sa USA a Rusko zhodli, že Irán a Severná Kórea by nemali vlastniť jadrové zbrane. Dohodli sa na posilnení boja proti terorizmu a zvýšení spolupráce v oblasti bezpečnosti jadrových zariadení. Bush prisľúbil pomoc USA pri urýchlenom vstupe Ruska do Svetovej obchodnej organizácie (WTO). Ruská federácia sa stala jej členom o sedem rokov neskôr, 22. augusta 2012. Počas summitu podpísali obe strany niekoľko dokumentov vrátane dohody o kontrole prenosných protileteckých rakiet typu zem-vzduch (MANSPAD) a zvýšení ochrany jadrových zbraní a materiálov oboch krajín.



Témou stretnutia sa stala aj kvalita demokracie v Ruskej federácii. Bush vyjadril obavy, že Rusko ustupuje od medzinárodných princípov demokracie, akými sú právny štát, ochrana menšín, slobodná tlač a životaschopná opozícia. "Rusko si zvolilo cestu k demokracii pred 14 rokmi, táto cesta je konečná a nezvratná," ubezpečil vtedy Putin svojho amerického partnera. Poznamenal však, že demokracia nie je anarchia, kde si každý môže robiť čo chce. Práve táto sporná téma vyvolala špekulácie, že Bush a Putin v dôsledku kritických výrokov svoje stretnutie skrátili. Hovorca ruskej diplomacie Alexandr Jakovenko však takéto úvahy dôrazne poprel.



Bratislavský summit sprevádzali prísne bezpečnostné opatrenia. Na bezpečnosť dohliadalo 5300 policajtov, 400 hasičov, 400 vojakov a ochrankári z Úradu na ochranu ústavných činiteľov, v zálohe bola pripravená špeciálna technika a ťažkoodenci. V pohotovosti bol protilietadlový raketový systém SA-10 Grumble, vzdušný priestor nad hlavným mestom bol päť hodín uzatvorený a monitorovaný stíhačkami MiG-29. Slovenská vláda pripravila zákon, ktorý umožňoval ministrovi obrany schváliť zostrelenie civilného lietadla.



Pobyt Georgea W. Busha a jeho manželky Laury v Bratislave bol zároveň historicky prvou návštevou najvyššieho predstaviteľa USA na Slovensku od jeho osamostatnenia 1. januára 1993. V rámci európskeho turné bolo Slovensko po Bruseli a Nemecku treťou Bushovou zastávkou. Americký prezident s manželkou vystúpili z lietadla na bratislavskom Letisku Milana Rastislava Štefánika už 23. februára večer, asi desať minút pred 20. hodinou.



Na druhý deň, pred stretnutím s Putinom, Bush rokoval so slovenským prezidentom Ivanom Gašparovičom a premiérom Mikulášom Dzurindom, pričom slovenskí predstavitelia otvorili otázku vízovej povinnosti občanov SR pri cestách do USA (zrušená bola napokon 17. novembra 2008).



Prezident USA sa na bratislavskom Hviezdoslavovom námestí prihovoril slovenským občanom. Okrem iného povedal: "Každý Slovák môže byť hrdý na úspechy krajiny a americký ľud je hrdý na to, že vás môže nazývať svojimi spojencami, priateľmi a bratmi vo veci slobody."



Po stretnutí s Vladimirom Putinom odcestoval Goerge W. Bush z Bratislavy do Washingtonu. Vladimír Putin pokračoval v oficiálnej návšteve Slovenska. Na nádvorí Prezidentského paláca ho večer privítal prezident SR Ivan Gašparovič. Spolu absolvovali privítací ceremoniál, krátky súkromný rozhovor a slávnostnú večeru.



Na druhý deň, 25. februára, položil Putin v sprievode Ivana Gašparoviča a veteránov druhej svetovej vojny vence k pamätníku na Slavíne. Popoludní po rokovaní so slovenskými partnermi ukončil Vladimír Putin návštevu Slovenska a odletel do vlasti.