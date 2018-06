Bývalá hviezda NBA Dennis Rodman podporí v Singapure historický samit

Rodman (57) niekoľkokrát navštívil KĽDR a vybudoval si osobné priateľstvo s Kim Čong-unom.

Washington 9. júna (TASR) - Bývalá americká basketbalová hviezda Dennis Rodman vyhlásil, že pocestuje do Singapuru na utorkový samit prezidenta USA Donalda Trumpa a severokórejského vodcu Kim Čong-una. Výstredný športovec zároveň označil oboch lídrov za svojich "priateľov", informovala v sobotu agentúra Reuters.



"Plne podporím svojich priateľov Donalda Trumpa a maršala Kim Čong-una. Náš prezident je jedným z najlepších vyjednávačov všetkých čias a ja sa teším, že budem môcť prispieť k jeho historickému úspechu na singapurskom samite," napísal Rodman na Twitteri. Biely dom však vylúčil akúkoľvek jeho účasť na rokovaniach.



Rodman (57) niekoľkokrát navštívil KĽDR a vybudoval si osobné priateľstvo s Kim Čong-unom, ktorý je fanúšikom basketbalu. Po prvý raz sa sem dostal v roku 2013 s estrádnym basketbalovým tímom Harlem Globetrotters. Celkovo navštívil krajinu päťkrát - naposledy vlani, keď Kimovi venoval Trumpovu knihu "The Art of the Deal".



Rodmanove návštevy KĽDR sú zobrazené v dokumentárnom filme "Dennis Rodman's Big Bang in Pyongyang" (2015). Po tom, ako sa v marci potvrdilo konanie samitu v Singapure, Rodman vyjadril "obrovský rešpekt" k obom lídrom. Bývalý športovec sa dva razy objavil aj v Trumpovej televíznej reality show "The Celebrity Apprentice".



Rodman je päťnásobným šampiónom NBA, najvyššej basketbalovej ligy v Severnej Amerike, ktorá je všeobecne považovaná za najlepšiu na svete. Pôsobil v tímoch Detroit Pistons, Chicago Bulls, Los Angeles Lakers a ďalších.