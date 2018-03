Bývalá ministerka katalánskej vlády odišla z Belgicka do Škótska

Bývalá šéfka katalánskeho rezortu vzdelávania v sobotu uviedla, že sa vrátila k učeniu na Univerzite v St Andrews.

Madrid 11. marca (TASR) - Bývalá členka regionálnej katalánskej vlády Clara Ponsatíová, na ktorú je spolu s ďalšími katalánskymi politikmi vypísaný v Španielsku zatykač, sa presunula z Belgicka do Škótska. Informovala o tom v nedeľu agentúra AP.



Bývalá šéfka katalánskeho rezortu vzdelávania v sobotu uviedla, že sa vrátila k učeniu na Univerzite v St Andrews. Na webovej stránke tejto škótskej univerzity vystupuje medzi členmi fakulty School of Economics and Finance, dodala AP.



Ponsatíová sa zdržiavala v Belgicku po tom, ako so zosadeným katalánskym premiérom Carlesom Puigdemontom a troma ďalšími členmi jeho kabinetu ušli z Katalánska po neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti tohto regiónu od Španielska vlani v októbri. Svojho kresla v regionálnom parlamente sa medzičasom vzdala.



Bývalej ministerke, rovnako ako ďalším, hrozí po návrate do Španielska zadržanie. Na päticu separatistických lídrov bol vydaný tiež medzinárodný zatykač, španielsky sudca ho neskôr stiahol. Ako doplnila AP, jeho platnosť však môže kedykoľvek obnoviť.



Katalánske separatistické strany aktuálne rokujú o možnostiach zostavenia regionálnej vlády po tom, ako tieto strany presadzujúce nezávislosť od Španielska získali väčšinu kresiel v regionálnych voľbách vlani v decembri.