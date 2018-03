Bývalá modelka sa ospravedlnila Melanii za pomer s Trumpom

Trump intímny pomer s bývalou modelkou popiera, ako aj ďalší údajný krátky vzťah s pornohviezdou Stephanie Cliffordovou, známou pod prezývkou Stormy Daniels.

Washington 23. marca (TASR) - Bývalá modelka pánskeho magazínu Playboy Karen McDougalová sa ospravedlnila prvej dáme USA Melanii Trumpovej za pomer, ktorý mala pred desiatimi rokmi so súčasným americkým prezidentom Donaldom Trumpom, informovala v piatok agentúra DPA.



McDougalová sa Melanii ospravedlnila v rozhovore pre americkú stanicu CNN odvysielaný vo štvrtok večer. Šlo o jej prvý televízny rozhovor, v ktorom bývalá playmate opisovala svoj desať mesiacov trvajúci pomer s Trumpom z rokov 2006/07.



Pred niekoľkými dňami v tejto súvislosti podala žalobu na spoločnosť American Media, vydavateľa bulvárneho týždenníka National Enquirer, v snahe zrušiť platnú zmluvu o mlčanlivosti. Tú McDougalová so spoločnosťou uzavrela v rámci predaja práv na príbeh pred prezidentskými voľbami v roku 2016.



Trump intímny pomer s bývalou modelkou popiera, ako aj ďalší údajný krátky vzťah s pornohviezdou Stephanie Cliffordovou, známou pod prezývkou Stormy Daniels. Tá sa tiež snaží zneplatniť podobnú dohodu o mlčanlivosti, ktorú podpísala pred voľbami.



McDougalová povedala, že nemá v úmysle z aféry vyťažiť peniaze a ak sa jej podarí zrušiť dohodu o mlčanlivosti, chce celú záležitosť definitívne uzavrieť.



Vzťah s Trumpom opísala ako dobrovoľný a milujúci s tým, že sa stretávali "minimálne päťkrát do mesiaca". Dodala, že Donald ju predstavil svojím starším deťom a prirovnal ju k vlastnej dcére Ivanke.



Bývalá playmate sa s Trumpom stretla v júni 2006. Ich údajný vzťah sa podľa nej začal krátko nato. V tom čase bol Trump druhý rok ženatý so svojou treťou manželkou Melaniou. Podľa stanice CNN McDougalová vzťah s Trumpom ukončila v apríli 2007.