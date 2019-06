Bývalého britského vicepremiéra Prescotta hospitalizovali

Johna Prescotta (81) prijali do nemocnice v meste Hull, kde sa mu dostáva vynikajúcej starostlivosti, uvádza sa vo vyhlásení rodiny.

Londýn 24. júna (TASR) - Bývalého britského vicepremiéra Johna Prescotta hospitalizovali po tom, čo v piatok utrpel mozgovú mŕtvicu. Informovala o tom v pondelok spravodajská televízia Sky News s odvolaním sa na vyhlásenie Prescottovej rodiny.



Prescott bol britským vicepremiérom v rokoch 1997 až 2007. Od roku 1970 až do roku 2010, keď odišiel do dôchodku, bol poslancom britského parlamentu za Labouristickú stranu.



V roku 2015 sa objavili správy, že sa Prescott vrátil do politiky a pôsobí ako poradca vtedajšieho labouristického lídra Eda Milibanda.