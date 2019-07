Bývalého francúzskeho ministra hospodárstva doma olúpili a zbili

Breton, ktorý bol ministrom v rokoch 2005 - 2007 a od roku 2009 bol generálnym riaditeľom veľkej francúzskej IT spoločnosti Atos, utrpel zranenie na hlave, pričom jeho manželka mala zranenie zápästia.

Paríž 24. júla (TASR) - Bývalého francúzskeho ministra hospodárstva Thierryho Bretona olúpili a zbili v jeho dome Paríži, s ním aj jeho manželku a spolubývajúceho šoféra. Tlačovú agentúru AFP o tom v utorok informovali zdroje blízke vyšetrovaniu prípadu.



Dvaja muži v kuklách a rukaviciach, oháňajúci sa strelnými zbraňami, vošli do nehnuteľnosti minulú sobotu večer cez nezaistené okno. Zobudili manželov, ktorým sa vyhrážali a zbili ich. Uviedli to dva zdroje, ktoré tak potvrdili prvú správu denníka Le Parisien.



Votrelci následne našli aj šoféra a všetky tri obete zamkli v kúpeľni. Potom páchatelia ušli s briliantovým náramkom v hodnote 50.000 eur a s niekoľkými stovkami eur v hotovosti, dodali zdroje.



Breton, ktorý bol ministrom v rokoch 2005 - 2007 a od roku 2009 bol generálnym riaditeľom veľkej francúzskej IT spoločnosti Atos, utrpel zranenie na hlave, pričom jeho manželka mala zranenie zápästia. Ani jedno zo zranení si nevyžadovalo hospitalizáciu.