Bývalého Macronovho poradcu Benallu prepustili z väzby na kauciu

Paríž 26. februára (TASR) - Bývalého bezpečnostného poradcu francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý je obvinený z útoku na demonštrantov počas protestu v Paríži, prepustili po týždni z vyšetrovacej väzby na kauciu. Tlačová agentúra DPA o tom informovala s odvolaním sa na utorkové oznámenie parížskej prokuratúry.



Macronovmu exporadcovi Alexandrovi Benallovi, ako i ďalšiemu obvinenému v danom prípade, umožnili opustiť celu na základe rozhodnutia odvolacieho súdu.



Dôvody tohto rozhodnutia ani predošlého vzatia oboch mužov do väzby neboli oficiálne zverejnené. Prokuratúra však o vzatie do väzby požiadala po tom, ako spravodajský portál Mediapart priniesol záznam rozhovoru medzi obvinenými. Ten pochádza z obdobia, keď už platilo súdne nariadenie, ktoré im zakazuje kontaktovať sa.



Benalla bude na slobode pod dohľadom justičných orgánov, uvádza sa v utorkovom oznámení.



K spomínanému útoku došlo 1. mája 2018 počas prvomájových protestov v Paríži. Videozáznam, na ktorom Alexandre Benalla zjavne útočí na aktivistu, zachytil študentský aktivista a následne ho zverejnili noviny Le Monde. Viedlo to k doposiaľ najhoršej kritike ročného pôsobenia Macrona na poste prezidenta, pričom opozícia obvinila jeho kanceláriu so zatajovania incidentu.



Benalla je okrem toho obvinený, že aj po svojom prepustení zo služieb Elyzejského paláca neoprávnene používal služobné pasy. K týmto obvineniam sa najnovšie pridalo aj podozrenie v súvislosti s uzavretím zmluvy s ruským oligarchom Iskanderom Machmudovom, ktorého podľa španielskej justície dopustil rozsiahlej trestnej činnosti.