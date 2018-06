DO PRÁCE PRIŠIEL OPITÝ: Bývalého pilota poslal súd do väzenia

Technik zacítil pach alkoholu v jeho dychu, práve keď pripravoval stroj typu Boeing 777 na štart z Londýna na Maurícius.

Londýn 12. júna (TASR) - Bývalého pilota spoločnosti British Airways Juliana Monaghana odsúdili v utorok na osem mesiacov väzenia za to, že prišiel do práce s hladinou alkoholu v krvi vysoko nad povolenou hranicou. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Monaghana poslal do väzenia korunný súd v meste Lewes v anglickom grófstve East Sussex. Sudkyňa Janet Waddicorová zdôvodnila rozsudok slovami, že pasažieri leteckých spoločností majú "právo cítiť, že sú počas letu v bezpečí".



Pilota zatkli 18. januára, pretože technik zacítil pach alkoholu v jeho dychu, práve keď pripravoval stroj typu Boeing 777 na štart z Londýna na Maurícius.



Z kokpitu odviedli pilota s putami na rukách, pričom na palubu lietadla už nastúpilo niekoľko cestujúcich.



Monaghan priznal vinu po tom, čo testy ukázali, že má v krvi viac ako štvornásobok povoleného množstva alkoholu, ktoré platí pre pilota jeho triedy.



Pre British Airways pracoval 17 rokov a ako pilot dal výpoveď.