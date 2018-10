Bývalého prezidenta Interpolu vyšetrujú pre podozrenie z úplatkárstva

Meng koncom septembra odcestoval z Francúzska, kde Interpol sídli, do Číny. Jeho príbuzní od jeho odchodu nemali o ňom žiadne správy.

Peking 8. októbra (TASR) - Čínske úrady v pondelok oznámili, že bývalého prezidenta medzinárodnej policajnej organizácie Interpol Meng Chung-weja vyšetrujú pre podozrenie z prijímania úplatkov a ďalších nešpecifikovaných porušení zákona. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na čínske ministerstvo verejnej bezpečnosti.



Meng Chung-wej, ktorý v nedeľu oznámil, že odstupuje z funkcie šéfa Interpolu, podľa čínskeho ministerstva prijímal úplatky a je podozrivý aj z iného porušenia zákona.



Jeho nezvestnosť nahlásila minulý piatok jeho manželka, ktorá žije vo francúzskom meste Lyon, kde sa nachádza hlavné sídlo tejto organizácie.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje z francúzskej polície v piatok informovala, že francúzska polícia začala vyšetrovať Mengovo zmiznutie.



Mengova manželka Grace v nedeľu uviedla, že o svojom mužovi nemá nijaké informácie od 25. septembra, keď s ňou prestal komunikovať počas pobytu v Číne. V uvedený deň jej cez svoj služobný telefón, ktorý mal z Interpolu, poslal obrázok noža. Ten podľa nej mohol signalizovať, že mu hrozí nebezpečenstvo. Krátko predtým jej napísal, aby čakala na jeho telefonát; viac sa však už neozval.



Disciplinárny orgán komunistickej strany Číny v nedeľu oznámil, že prezidenta Interpolu Meng Chung-weja vyšetrujú pre bližšie nešpecifikované porušenia zákona. Interpol predtým požiadal Čínu, aby poskytla informácie o osude prezidenta, ktorý je nezvestný od konca septembra.



Meng Chung-wej má 64 rokov a v minulosti pôsobil ako námestník čínskeho ministra verejnej bezpečnosti a predtým ako riaditeľ pobrežnej stráže.



Funkcie prezidenta Interpolu sa Meng ujal v novembri 2016. Po jeho odstúpení sa v súlade so stanovami a vnútornými predpismi Interpolu jeho úradujúcim prezidentom stáva doterajší viceprezident a člen výkonného výboru Kim Čong-jang z Južnej Kórey.



Nového riadneho prezidenta zvolia účastníci generálneho zhromaždenia Interpolu, ktoré sa uskutoční v novembri v Dubaji. Nový prezident bude vo funkcii do roku 2020, keď mal vypršať mandát doterajšieho šéfa Meng Chung-weja.