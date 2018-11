Bývalého šéfa koncernu Agrokor Británia vydala do Chorvátska

Podnikateľa krátko po pristátí v chorvátskej metropole zadržali a uvalili na neho vyšetrovaciu väzbu, voči čomu sa obhajoba odvolala.

Záhreb/Londýn 7. novembra (TASR) - Veľká Británia v stredu v súlade s rozhodnutím najvyššieho súdu z 25. októbra vydala do Chorvátska Ivicu Todoriča, bývalého majiteľa najväčšieho súkromného koncernu krajiny Agrokor bojujúceho s vážnymi finančnými problémami. Vydanú osobu sprevádzali počas letu do Záhrebu britskí policajti.



Podnikateľa krátko po pristátí v chorvátskej metropole zadržali a uvalili na neho vyšetrovaciu väzbu, voči čomu sa obhajoba odvolala.



Vyplýva to z informácií, ktoré priniesla tlačová agentúra MTI.



Chorvátska prokuratúra vydala na Todoriča medzinárodný zatykač vlani v októbri.



Stalo sa tak po tom, čo podnikateľ s dvoma synmi Antem a Ivanom opustili postjuhoslovanskú republiku ešte pred zadržaním chorvátskou políciou. Todoričovi synovia, ktorí sa do vlasti neskôr vrátili, sú medzičasom stíhaní na slobode.



Dôvodom je správa o finančnej konsolidácii Agrokoru z roku 2016, z ktorej vysvitlo, že koncern po roky falšoval účtovníctvo, pričom viacero pôžičiek finančných ústavov evidoval ako kapitál zavádzajúc tak partnerov. Príslušná prokuratúra viní Todoriča navyše, že nezákonným spôsobom sa obohatil o viac ako miliardu kún.



Todorič sa po príchode do Londýna pred rokom vzdal britskej polícii a po zložení kaucie vo výške 100.000 libier zostal na slobode. Proti napokon britskou justíciou schválenému vydaniu do Chorvátska argumentoval podnikateľ i jeho právny zástupca tvrdením, že Todorič je obeťou politického zúčtovania a v Chorvátsku ho nečaká korektný proces.