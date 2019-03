Bývalého španielskeho diktátora Franca exhumujú 10. júna

Na verejnom cintoríne Mingorrubio El Pardo sú pochovaní rôzni španielski politici. Francove pozostatky tam 10. júna uložia do hrobu na pietnej ceremónii bez prítomnosti médií.

Madrid 15. marca (TASR) - Španielsko 10. júna exhumuje ostatky bývalého diktátora Francisca Franca z mauzólea v Údolí padlých a prenesie ich do náhradného hrobu pri Madride. Oznámila to v piatok španielska vicepremiérka Carmen Calvová.



"Kabinet ukončí proces exhumácie ostatkov diktátora a ich opätovného pochovania v štátnom panteóne Mingorrubio El Pardo 10. júna," uviedla na tlačovej konferencii po zasadaní kabinetu Calvová, ktorú cituje tlačová agentúra Reuters.



Na verejnom cintoríne Mingorrubio El Pardo sú pochovaní rôzni španielski politici. Francove pozostatky tam 10. júna uložia do hrobu na pietnej ceremónii bez prítomnosti médií. Na tomto cintoríne v roku 1988 pochovali aj diktátorovu manželku Carmen.



Generál Franco, ktorý vládol Španielsku tvrdou rukou od konca občianskej vojny (1936-39) až do svojej smrti v roku 1975, je pochovaný v impozantnej bazilike vytesanej do steny hory. Komplex postavený Francovým režimom v rokoch 1940-1959 ukrýva pozostatky približne 37.000 mŕtvych z oboch strán občianskej vojny, ktorú rozpútalo Francovo povstanie proti riadne zvolenej republikánskej vláde.



Francovi pozostalí chceli jeho telesné pozostatky pochovať v rodinnej krypte v madridskej katedrále Almudena. Madrid sa však obával, že ak by Francove pozostatky uložili v katedrále, mohli by sa na tomto mieste začať zhromažďovať pravicoví radikáli a ďalší stúpenci exdiktátora.



Španielski zákonodarcovia vlani v septembri schválili dekrét z dielne socialistickej vlády, ktorý umožňuje exhumáciu telesných pozostatkov Franca.



Calvová vyzvala na ukončenie súčasnej "anomálie", keď je bývalý diktátor pochovaný spoločne s obeťami občianskej vojny. "Kým zostanú Francove ostatky na rovnakom mieste ako ostatky jeho obetí, nebude tu žiadna úcta, česť ani harmónia," vyhlásila.