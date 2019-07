Bývalého zamestnanca OSN odsúdili za zneužívanie tínedžerov

Dalglish ako humanitárny pracovník angažoval vo veci ľudí odkázaných na život na ulici, bojoval proti detskej práci a za práva detí žijúcich v oblastiach zasiahnutých ozbrojenými konfliktami.

Káthmandu 9. júla (TASR) - Bývalého zamestnanca OSN, 62-ročného Kanaďana Petra Johna Dalglisha, odsúdili v pondelok v Nepále za sexuálne zneužívanie detí na deväť, resp. sedem rokov väzenia.



Dalglish bol uznaný za vinného a odsúdený na deväť rokov za zneužívanie 12-ročného chlapca a na sedem rokov väzenia za obťažovanie ďalšieho 14-ročného chlapca, informovala agentúra AFP.



Podľa súdneho úradníka Thákura Tritala "sudca ešte nerozhodol, či si Dalglish vo väzení odsedí 16 rokov alebo bude prepustený po deviatich rokoch. Vo väčšine prípadov podobného charakteru sa tresty prekrývajú, ale je na sudcovi, aby rozhodol".



Podľa verdiktu okresného súdu má Dalglish každej z obetí zaplatiť odškodné 500.000 nepálskych rupií (4550 dolárov).



Dalglisha zatkli vlani v apríli neďaleko Káthmandu v okrese Kavrepalanchowk. V čase zadržania sa v dome, kde Kanaďan býval, nachádzali obaja chlapci. Dalglish popieral všetky voči nemu vznesené obvinenia. Súd ho však uznal za vinného.



Dalglish ako humanitárny pracovník angažoval vo veci ľudí odkázaných na život na ulici, bojoval proti detskej práci a za práva detí žijúcich v oblastiach zasiahnutých ozbrojenými konfliktami. V roku 2016 mu v jeho vlasti udelili druhé najvyššie vyznamenanie — Rad Kanady.



V 80. rokoch bol Dalglish spoluzakladateľom organizácie Street Kids International, ktorá sa spojila so Save the Children. V poslednom desaťročí zastával kľúčové pozície v agentúrach OSN vrátane šéfa Programu OSN pre ľudské sídla (UN Habitat) v Afganistane. V Nepále bol poradcom pre program Medzinárodnej organizácie práce (ILO) zameraný na deti.



Agentúra AFP uviedla, že Nepál je síce známy nízkou mierou vymáhateľnosti práva, ale v posledných rokoch tam bolo za sexuálne útoky zadržaných a odsúdených niekoľko cudzincov.



V roku 2015 to bol 71-ročný kanadský dobrovoľník, ktorého odsúdili na sedem rokov väzenia za sexuálne zneužívanie zdravotne postihnutého 15-ročného chlapca. V roku 2010 bol za znásilňovanie desiatich chovancov sirotinca v Káthmandu odsúdený Francúz.