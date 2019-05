Bývalú informátorku WikiLeaks Manningovú prepustili z väzby

Manningovú, ktorá v minulosti strávila sedem rokov vo väzení za poskytnutie tajných dokumentov platforme WikiLeaks, opäť zatkli 8. marca.

Falls Church 10. mája (TASR) - Bývalú informátorku platformy WikiLeaks Chelsea Manningovú prepustili vo štvrtok z väzby, v ktorej bola zhruba dva mesiace. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Jej väzbu nariadil sudca, keď odmietla pred veľkou federálnou porotou vypovedať v dôležitom prípade týkajúcom sa WikiLeaks. Voči Manningovej v tejto súvislosti vzniesli obvinenia z pohŕdania súdnou inštitúciou.



Vo štvrtok Chelsea Manningová po 62 dňoch upustila brány väzenia Alexandria City Jail v severnej Virgínii. Jej právnici sa však obávajú, že na ich klientka na slobode dlho nepobudne.



Prepustená bola totiž len preto, že vypršal mandát poroty, pred ktorou mala pôvodne vypovedať. Medzičasom už ale dostala predvolanie pred novú veľkú porotu, pred ktorú by mala predstúpiť 16. mája.



Manningovej právni zástupcovia tvrdia, že opäť odmietne vypovedať, takže by ju následne opäť mohli vziať do väzby. Podľa vlastných slov výpoveď zásadne odmieta, pretože by to bolo v rozpore s jej vnútorným presvedčením.



Chelsea Manningová bola pôvodne mužom menom Bradley Manning a slúžila v americkej armáde. V máji 2010 ju zatkli a v auguste 2013 odsúdili na 35 rokov väzenia za špionáž v súvislosti s poskytnutím tisícov tajných dokumentov platforme WikiLeaks.



Vo vojenskom väzení strávila následne asi sedem rokov. Predčasne ju prepustili v máji 2017 na základe milosti udelenej vtedajším prezidentom USA Barackom Obamom.