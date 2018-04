Bývalý katalánsky líder Puigdemont napísal otvorený list z väzenia

Separatistická väčšina v katalánskom regionálnom parlamente chcela najprv zvoliť za predsedu vlády Puigdemonta, avšak ten ušiel do Belgicka, aby sa vyhol zatknutiu v Španielsku.

Madrid 5. apríla (TASR) - Bývalý katalánsky separatistický líder Carles Puigdemont napísal z nemeckého väzenia otvorený list, v ktorom vyzval katalánsky parlament, aby podnikol ďalší pokus o zvolenie uväzneného separatistického aktivistu Jordiho Sáncheza za predsedu regionálnej vlády. Informovala o tom vo štvrtok tlačová agentúra AP.



Puigdemont navrhol do funkcie Sáncheza - číslo 2 vo svojej strane Spoločne pre Katalánsko - minulý mesiac, ale španielsky najvyšší súd odmietol Sáncheza pustiť na slobodu, a tak sa nemohol zúčastniť na zasadnutí katalánskeho parlamentu.



Separatistická väčšina v katalánskom regionálnom parlamente chcela najprv zvoliť za predsedu vlády Puigdemonta, avšak ten ušiel do Belgicka, aby sa vyhol zatknutiu v Španielsku pre obvinenia súvisiace s jeho úlohou pri vlaňajšom októbrovom presadzovaní odtrhnutia Katalánska od Španielska. Puigdemonta (55) zadržali v nedeľu 25. marca v nemeckej spolkovej krajine Šlezvicko-Holštajnsko, keď sa vracal autom z návštevy Škandinávie do Belgicka.



Sánchez v liste z madridského väzenia, zverejnenom vo štvrtok, napísal, že je ochotný znovu sa uchádzať o zvolenie.



Tieto politické "manévre" separatistov nasledovali po sérii čiastočných prehier a prekážok v ich snahách o odtrhnutie Katalánska, ktoré vyvíjajú od októbra - španielske súdy totiž blokujú kroky smerujúce k nezávislosti a vznášajú obvinenia proti lídrom hnutia, pripomenula tlačová agentúra AP.