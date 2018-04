Bývalý kemerovský gubernátor sa stal predsedom regionálneho parlamentu

Tulejeva ako kandidáta do uvoľnenej funkcie navrhol predseda frakcie vládnej strany Jednotné Rusko v oblastnom parlamente.

Moskva 10. apríla (TASR) - Bývalý gubernátor Kemerovskej oblasti Aman Tulejev bol v utorok zvolený za predsedu Rady ľudových poslancov Kemerovskej oblasti. O jeho kandidatúre sa hlasovalo na mimoriadnom zasadnutí poslaneckého zboru, ktoré bolo zvolané po odstúpení jeho doterajšieho predsedu Alexeja Sinicyna.



Sinicyn sa funkcie vzdal práve pre to, aby ju "uvoľnil" Tulejevovi, informovala agentúra Interfax. Kremeľ sa k tejto "rošáde" odmietol vyjadril s tým, že nikdy nekomentuje personálne zmeny vo volených funkciách v regiónoch.



V tajnom hlasovaní vyjadrilo Tulejevovi, ktorý bol jediným kandidátom, podporu 38 z 39 poslancov.



Interfax však informoval, že Sergej Neverov, podpredseda Štátnej dumy a šéf frakcie vládnej strany, odmietol návrh skupiny poslancov Dumy z regiónu Kuzbas na vyslovenie podpory Tulejevovej kandidatúre. Neverov podľa Interfaxu vyhlásil: "Domnievam sa, že to nie je správne, a myslím, že ľudia jednoducho takéto rozhodnutie nepochopia".



Tulejev požiadal o uvoľnenie z funkcie gubernátora Kemerovskej oblasti po požiari v nákupno-zábavnom centre Zimná višňa, ktorý vypukol 25. marca a vyžiadal si životy 64 ľudí vrátane 41 detí. Tulejevovej demisii - po 21 rokoch strávených v gubernátorskej funkcii - predchádzali pouličné zhromaždenia ľudí v Kemerove žiadajúcich jeho demisiu a potrestanie osôb zodpovedných za tragédiu.