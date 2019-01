Bývalý minister pre brexit Davis predpovedá stroskotanie Mayovej plánu

Davis (70) odstúpil z ministerského postu vlani v júli na protest proti podľa jeho názoru príliš ústupčivému postupu premiérky Mayovej v otázke brexitu.

Hamburg/Londýn 12. januára (TASR) - Bývalý britský minister pre vystúpenie z Európskej únie David Davis je presvedčený, že dolná komora parlamentu v Londýne rýchlo skoncuje s tzv. brexitovým plánom premiérky Theresy Mayovej.



"Dohoda o brexite stroskotá," povedal Davis v rozhovore pre internetové vydanie hamburského týždenníka Der Spiegel, zverejnenom v piatok. Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, ktorú dosiahla Mayová s Úniou, podľa Davisa stroskotá aj vtedy, "keď ju s niekoľkými kozmetickými úpravami predložia na hlasovanie aj po druhý alebo tretí raz".



Konzervatívny exminister však tvrdí, že nie je dôvod obávať sa následkov brexitu bez "rozvodovej" dohody, ktoré vyvoláva obavy z následného chaosu. Davis podľa vlastných slov považuje takéto vystúpenie z EÚ za "zvládnuteľné", citovala ho agentúra APA.



"Je celkom možné, že budeme mať dopravné zápchy kamiónov. Ktovie, možno zažijeme aj nepriateľské akcie európskych štátov. No nech sa stane čokoľvek, po jednom roku to všetko prejde," vyhlásil pre nemecké médium s tým, že predpovede v opačnom zmysle sú len snahou vyvolávať strach.



Nemecko a EÚ obvinil Davis z nekompromisného zaobchádzania so Spojenými kráľovstvom. "Európa bola rozhodnutá postarať sa o to, že nebudeme mať ani najmenšiu výhodu," uviedol britský politik. Pokým Londýn sa podľa neho na rokovaniach o brexite snažil nájsť "dobrý výsledok pre všetky strany", Brusel postupoval výlučne tvrdo. "Pani (nemecká kancelárka Angela) Merkelová, ak si správne pamätám, povedala, že Británia nesmie v žiadnom prípade profitovať z brexitu," uzavrel.



Davis (70) odstúpil z ministerského postu vlani v júli na protest proti podľa jeho názoru príliš ústupčivému postupu premiérky Mayovej v otázke brexitu. Hlasovanie o dohode, ktorú vyrokovala s EÚ, sa v britskom parlamente očakáva budúci utorok.