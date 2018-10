Bývalý rakúsky kancelár Christian Kern odchádza z politiky

Svoju budúcnosť vidí Kern v podnikaní, podrobnosti ale neuviedol.

Viedeň 6. októbra (TASR) - Doterajší predseda Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ) a exkancelár Christian Kern v sobotu oznámil, že odchádza z aktívnej politiky a na budúci rok nebude kandidovať vo voľbách do Európskeho parlamentu (EP). Toto svoje rozhodnutie konzultoval aj s novou šéfkou strany Pamelou Rendiovou-Wagnerovou.



"Pre mňa je to koniec úlohy profesionálneho politika," povedal Kern na tlačovej konferencii vo Viedni.



Svoje stiahnutie z politiky zdôvodnil Kern tým, že ani po ohlásenom odchode do Bruselu neprestal byť stredobodom domácej politickej diskusie, ktorá zatienila aj nástup nového vedenia SPÖ. Z tohto dôvodu zloží všetky funkcie v strane na zjazde SPÖ, ktorý sa uskutoční 24. novembra.



Bývalý kancelár nechcel komentovať špekulácie, že lídrom kandidátky SPÖ vo voľbách do EP vypísaných na 26. mája 2019 má byť namiesto neho Andreas Schieder.



Kern zopakoval, že nadchádzajúce voľby do EP považuje za "bitku bitiek o budúcnosť nášho kontinentu", ktorej cieľom je zabrániť spojenectvu pravicových konzervatívnych a krajne pravicových strán.



Pôsobenie na čele sociálnych demokratov zhodnotil Kern kladne, keď sa mu podarilo zvýšiť preferencie, ktoré klesli pod 20 percent. Počas jeho vlády sa v Rakúsku začala znižovať nezamestnanosť. Odmietol tiež tvrdenia, že náhlou rezignáciou na funkciu šéfa SPÖ strane uškodil.



Svoju budúcnosť vidí Kern v podnikaní, podrobnosti ale neuviedol. Aj ako súkromná osoba chce propagovať projekt "zjednotenia progresívnych síl" v Európe, ktorá potrebuje nové koalície sociálnych demokratov, liberálov, zelených, ako aj politikov, ako sú Emanuel Macron a Alexis Tsipras, aby sa zabránilo vzostupu krajne pravicových síl.



Kern bol kancelárom od 17. mája 2016 do 18. decembra 2017, keď ho vo voľbách porazil mladý konzervatívny líder Sebastian Kurz z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), ktorý ako nový kancelár vytvoril koaličnú vládu s krajne pravicovou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ). Na čele SPÖ stál od mája 2016 do septembra 2018.



Profesijnú dráhu začínal Kern ako ekonomický novinár písaním článkov pre Wirtschaftspressedienst a časopis Option. V 90. rokoch pôsobil v štruktúrach SPÖ. Od roku 1997 pracoval ako manažér energetického podniku Verbund AG. V rokoch 2010-16 bol riaditeľom rakúskych štátnych železníc ÖBB.