Bývalý šéf britskej diplomacie Johnson odmieta colnú úniu s EÚ

Londýn 8. apríla (TASR) - Bývalý britský minister zahraničných vecí Boris Johnson v pondelok uviedol, že Británia nesmie súhlasiť s trvalou colnou úniou s Európskou úniou. Vyjadril sa tak v čase špekulácií, že vláda navrhne takúto dohodu, aby si zaistila podporu opozície pre schválenie dohody o tzv. brexite, uviedla agentúra AP.



Johnson konštatoval pre denník Daily Telegraph, že colná únia navrhovaná lídrom opozičných labouristov Jeremym Corbynom "zotročí" Spojené kráľovstvo.



"Nemali by sme súhlasiť s tým, aby sme boli členovia EÚ bez hlasovacieho práva podľa kapitulácie navrhovanej Jeremym Corbynom - to sa nemôže a nesmie stať a ani nestane," dodal Johnson na Twitteri.



Britská vláda bude v pondelok pokračovať v rokovaniach s labouristami. Podľa spravodajského serveru BBC by premiérka Theresa Mayová v snahe získať podporu Labouristickej strany mohla na rokovania prísť s ponukou, že Británia po svojom odchode z EÚ zostane v stálej colnej únii s európskym spoločenstvom.



BBC konštatovala, že ak by Mayová túto ponuku skutočne predložila, bol by to z jej strany významný posun, pretože doteraz túto možnosť dôsledne vylučovala. Na druhej strane to bol jeden z návrhov na riešenie situácie obhajovaných Labouristickou stranou, ktorá počas víkendu vyjadrila sklamanie, že vládny tábor na rokovaniach nepreukázal dostatočnú pružnosť.



Británia by mala odísť z EÚ v piatok 12. apríla, ak Mayová nezíska súhlas s ďalším odkladom termínu brexitu od zvyšných členov Únie, ktorí už súhlasili s jeho odložením z pôvodného termínu 29. marca. Mayová momentálne žiada o odklad na 30. júna - v nádeji, že dosiahne s labouristami kompromis a presadí v parlamente dohodu v najbližších týždňoch.