Bývalý šéf tajných služieb Bonnet sa priznal k dohode s teroristami

Francúzsky denník Le Parisien v piatok napísal, že Bonnet sa priznal k vyjednaniu tajnej dohody s teroristickou skupinou ANO.

Paríž 9. augusta (TASR) - Rodiny obetí teroristického útoku v Paríži z augusta 1982 požadujú parlamentné vyšetrovanie po tom, ako sa na verejnosť dostali správy, že bývalý šéf francúzskych tajných služieb Yves Bonnet uzatvoril s páchateľmi tajnú dohodu. Francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona vyzvali, aby odtajnil prísne tajný spis týkajúci sa tohto útoku, pri ktorom zomrelo šesť ľudí a 22 utrpelo zranenia.



Informoval o tom v piatok denník The Guardian s odvolaním sa na francúzske médiá.



Maskované a ozbrojené komando vtrhlo na poludnie 9. augusta 1982 do reštaurácie Jo Goldenberg na ulici Rue des Rosiers v židovskej štvrti Paríža. Teroristi vhodili do miestnosti granát a z automatických zbraní spustili paľbu na hosťov a personál. Pri odchode odpálili ďalší granát a zmizli v labyrinte ulíc.



Vyšetrovatelia útok prisúdili Organizácii Abú Nidala (ANO), považovanej za jednu z najbrutálnejších palestínskych militantných skupín. ANO je spájaná s teroristickými útokmi v 20 krajinách, pri ktorých zahynulo viac než 300 ľudí - vrátane útokov na letiskách v Ríme a vo Viedni z roku 1985.



Francúzsky denník Le Parisien v piatok napísal, že Bonnet sa priznal k vyjednaniu "tajnej dohody" s touto teroristickou skupinou. Bonnet (83) podľa týchto novín vyšetrovateľom v januári povedal, že súhlasil, aby členovia ANO mohli naďalej bezpečne cestovať do Francúzska pod podmienkou, že na francúzskej pôde už nespáchajú žiadne útoky.



Bonnet zároveň uviedol, že šéf administratívy vtedajšieho francúzskeho prezidenta Francoisa Mitterranda bol informovaný o tejto dohode, ale "Elyzejský palác oficiálne nevedel o ničom". Právnici zastupujúci rodiny obetí takisto žiadajú extradíciu štyroch podozrivých, ktorí momentálne žijú v Jordánsku a Nórsku.