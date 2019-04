Bývalý šofér francúzskeho konzulátu dostal 7 rokov väzenia

Za pašovanie zbraní mal šofér dostať celkovo 5500 dolárov v hotovosti, informovala izraelská bezpečnostná služba Šin bet.

Beer Ševa 8. apríla (TASR) - Bývalý šofér francúzskeho konzulátu v Jeruzaleme dostal za pašovanie zbraní z pásma Gazy do Izraelom okupovaného územia Predjordánska sedem rokov väzenia. Izraelský súd mu v pondelok udelil aj pokutu 30.000 šekelov (7500 eur). Informovala o tom agentúra AFP.



Šofér konzulátu Romain Franck (24) bol obvinený z toho, že zneužil menej prísne bezpečnostné kontroly pre diplomatov na to, aby vo vozidle konzulátu prepravil z Gazy do Predjordánska dovedna 70 ručných zbraní a dve automatické pušky.



Za pašovanie zbraní mal šofér dostať celkovo 5500 dolárov v hotovosti, informovala izraelská bezpečnostná služba Šin bet. Franck bol súčasťou pašeráckeho gangu, do ktorého patrili i niekoľkí Palestínčania.



Franckov právnik Kenneth Mann uviedol, že sudca bol ochotný udeliť Franckovi nižší trest za to, že obžalovaný svoj čin oľutoval, ako i z toho dôvodu, že motívom jeho konania bol finančný zisk, a nie podpora palestínskych militantov.



"Je to samozrejme veľmi, veľmi ťažká situácia pre celú rodinu, všetci však rozumejú tomu, že toto je zákon a dúfajú, že ich syn sa čo najskôr vráti do Francúzska," povedal Mann pre AFP po pondelňajšom súdnom pojednávaní. Podľa vlastných slov chce požiadať o to, aby si jeho klient mohol trest odpykať vo Francúzsku.



Franck, ktorý si verdikt vypočul prostredníctvom tlmočníka z hebrejčiny do francúzštiny, po vynesení rozsudku navonok nijako nereagoval.



Polícia ho zadržala vo februári 2018. O mesiac neskôr sa na okresnom súde v juhoizraelskom meste Beer Ševa začal súdny proces.



Izraelské orgány uviedli, že muž konal bez vedomia svojho zamestnávateľa. Zároveň podotkli, že diplomatické vzťahy s Francúzskom to nijako neovplyvnilo.