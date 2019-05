Bývalý španielsky kráľ Juan Carlos I. odchádza z verejného života

Juan Carlos dodal, že o úplnom odchode do dôchodku začal premýšľať už vlani, keď dosiahol 80 rokov a dostal ocenenie v španielskom parlamente.

Madrid 27. mája (TASR) - Bývalý španielsky kráľ Juan Carlos I. sa 2. júna chce úplne stiahnuť z verejného života a odísť do dôchodku. K tomuto kroku pristúpil päť rokov po abdikácii a odovzdaní trónu svojmu synovi, terajšiemu kráľovi Filipovi VI.



"Myslím si, že nastal okamih, aby som vo svojom živote obrátil list a úplne odišiel z verejného života," píše bývalý monarcha v liste, ktorý bol v pondelok zverejnený na oficiálnej internetovej stránke španielskeho kráľovského paláca.



Juan Carlos dodal, že o úplnom odchode do dôchodku začal premýšľať už vlani, keď dosiahol 80 rokov a dostal ocenenie v španielskom parlamente. Táto udalosť sa kryla so 40. výročím prijatia ústavy, ktorá znamenala prechod Španielska od diktatúry k demokracii.



Napriek zdravotným problémom mal Juan Carlos aj po abdikácii na programe množstvo verejných podujatí.