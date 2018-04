Bývalý španielsky panovník Juan Carlos je po operácii nohy už doma

Išlo o prvý chirurgický zákrok po 4,5 roku, ktorému sa exmonarcha podrobil. V období od mája 2010 do novembra 2013 absolvoval pritom deväť operácií.

Madrid 10. apríla (TASR) - Bývalého španielskeho panovníka, kráľa Juana Carlosa (80), prepustili po úspešnej operácii dolnej končatiny z nemocnice do domáceho liečenia. Stalo sa tak v utorok, tri dni po chirurgickom zákroku v nemocničnom zariadení Hospital Sanitas La Moraleja, ktoré informovalo v utorok o ukončení hospitalizácie niekdajšieho prvého muža krajiny.



Pri asi 90-minútovom sobotňajšom zákroku nahradili bývalému španielskemu monarchovi protézu, ktorú mal od júna 2011, v pravej nohe. Ošetrujúci lekári vyjadrili po operácii úplnú spokojnosť s jej priebehom i zdravotným stavom prominentného pacienta. Po zotavení bude Juan Carlos pohyblivejší a bude mať i väčší pocit stability, dodali.



Išlo o prvý chirurgický zákrok po 4,5 roku, ktorému sa exmonarcha podrobil. V období od mája 2010 do novembra 2013 absolvoval pritom deväť operácií.



Juan Carlos vládol v Španielsku takmer štyri desaťročia - od novembra 1975 do júna 2014 - a aj po odovzdaní trónu synovi, kráľovi Filipovi VI., mu doživotne zostal titul kráľ.