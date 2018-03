Bývalý Trumpov poradca pred Veľkú porotu nakoniec zrejme pôjde

Trump podľa neho nespolupracoval s Moskvou. Na otázku, či má Mueller v rukách niečo proti Trumpovi, Nunberg odpovedal, že to tak môže byť, ale nie je si tým istý.

Washington 6. marca (TASR) - Sam Nunberg, bývalý poradca volebnej kampane Donalda Trumpa, nakoniec zrejme bude spolupracovať s osobitným vyšetrovateľom Robertom Muellerom, ktorý od neho požaduje dokumenty súvisiace s vyšetrovaním údajného zasahovania Ruska do americkej politiky. Naznačil to vo vyjadreniach pre agentúru AP, keď predtým v pondelok vo viacerých amerických médiách tvrdil, že mieni ignorovať Muellerovo predvolanie na výsluch.



Nunberg najprv denníku Washington Post povedal, že od Muellera dostal predvolanie, aby sa v piatok dostavil pred tzv. Veľkú porotu, čo však nemieni rešpektovať. Neodovzdá mu ani požadované dokumenty, konkrétne e-maily, textové správy, pracovné podklady a telefónne záznamy od 1. novembra 2015.



"Nech ma dá zatknúť," povedal Nunberg pre Washington Post.



V rozhovore pre televíziu MSNBC Nunberg uviedol, že s Muellerom nespolupracuje preto, že je "absolútne smiešne", čo od neho požaduje. Nechápe napríklad to, prečo musí vyhľadať všetky e-maily, o ktoré bol požiadaný. Tie sa podľa neho týkajú okrem iného komunikácie s bývalým Trumpovým poradcom a jeho niekdajším hlavným stratégom Steveom Bannonom a dlhoročným prezidentovým dôverníkom Rogerom Stoneom.



Nunberg tiež v MSNBC povedal, že nie je fanúšikom Trumpa, pretože sa k nemu počas volebnej kampane "veľmi zle" správal. Súhlasí s ním však v tom, že vyšetrovanie týkajúce sa Ruska je "honom na čarodejnice". Trump podľa neho nespolupracoval s Moskvou. Na otázku, či má Mueller v rukách niečo proti Trumpovi, Nunberg odpovedal, že to tak môže byť, ale nie je si tým istý.



"Nepôjdem pred Veľkú porotu. Nestrávim 30 hodín prehľadávaním mojich mailov. Neurobím to," vyhlásil neskôr v televízii CNN.



V rozhovore pre agentúru AP však už Nunberg konštatoval, že ho rozhnevalo predvolanie Muellera a jeho požiadavka na vydanie dokumentov a mailovej komunikácie, ale je ochotný mu vyhovieť, ak jeho tím obmedzí rozsah svojej žiadosti.



Nunberg opustil Trumpov už v auguste 2015, teda vo veľmi skorej fáze kampane. Dôvodom jeho prepustenia boli rasistické výroky.



Osobitný vyšetrovateľ Mueller vedie v USA nezávislé vyšetrovanie možných nelegálnych vzťahov medzi volebným štábom súčasného prezidenta Donalda Trumpa a predstaviteľmi Ruska. Preveruje tiež podozrenia zo zasahovania Ruska do amerických prezidentských volieb v roku 2016.



Muellerovo vyšetrovanie už viedlo k oficiálnemu obvineniu bývalého Trumpovho poradcu pre národnú bezpečnosť Michaela Flynna, ktorý udržiaval tajné kontakty s ruskými činiteľmi. Samotný Trump obvinenia zo spolupráce svojej kampane s Ruskom popiera a Muellerovo vyšetrovanie označuje za hon na čarodejnice.



Nunberg je prvým svedkom v prebiehajúcom vyšetrovaní, ktorý dal otvorene najavo, že neuposlúchne predvolanie. Bývalý šéf Trumpovej kampane Paul Manafort v januári zažaloval Muellera, ktorý podľa neho prekračuje svoje právomoci, keď vyšetruje aj jeho aktivity, nesúvisiace so zasahovaním Ruska do predvlaňajších prezidentských volieb.