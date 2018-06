Bývalý vatikánsky diplomat sa priznal, prechovával detskú pornografiu

Svoje konanie zdôvodnil osobnou krízou, ktorou prechádzal, keď ho ako vatikánskeho diplomata preložili do Washingtonu.

Vatikán 22. júna (TASR) - Bývalý vatikánsky diplomat Carlo Capella sa v piatok priznal k prechovávaniu veľkého množstva detskej pornografie. Priznanie odznelo v prvý deň súdneho procesu, ktorý prebieha v zrýchlenom konaní vo Vatikáne, informovala agentúra AP.



Monsignor Capella sa priznal k nutkavému vyhľadávaniu nevhodného obsahu na internete. Svoje konanie zdôvodnil osobnou krízou, ktorou prechádzal, keď ho ako vatikánskeho diplomata preložili do Washingtonu.



Proces bude pokračovať v sobotu, keď by mal byť vynesený aj verdikt.



Do vyšetrovania Capellovej kauzy boli zapojené úrady vo Vatikáne, USA a Kanade. Polícia v Kanade obvinila monsignora zo získania, prechovávania a šírenia detskej pornografie. Zmienených trestných činov sa mal dopustiť v kanadskej provincii Ontario, ktorú navštívil počas vianočných sviatkov v roku 2016.



Vatikánsky Štátny sekretariát vlani Capellu v súvislosti s touto kauzou odvolal z Washingtonu.