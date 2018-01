Bývalý väzeň Talibanu Joshua Boyle podstúpi psychiatrické hodnotenie

Boyla zatkli začiatkom januára v Ottawe a obvinili z početných trestných činov.

Ottawa 26. januára (TASR) - Kanaďan Joshua Boyle, zadržiavaný päť rokov militantami v Afganistane a Pakistane, podstúpi komplexné psychiatrické hodnotenie, informovala agentúra AP.



Boyla zatkli začiatkom januára v Ottawe a obvinili z početných trestných činov vrátane sexuálneho napadnutia, protizákonného väznenia a slovného vyhrážania sa smrťou.



Na základe prvého zhodnotenia je Boyle spôsobilý predstúpiť pred súd. Na pôde súdu kanadskej provincie Ontário to uviedol v piatok Boylov právny zástupca Lawrence Greenspon. Dodal však, že jeho klient ocení plnohodnotné zhodnotenie svojho duševného stavu v centre pre duševné zdravie.



Medzi 15 obvineniami vznesenými proti Boylovi je osem obvinení z útoku, jedno z donucovania "užiť škodlivú látku" a jedno zo zavádzania polície. K trestným činom údajne dochádzalo v Ottawe od 14. októbra do 30. decembra 2017, teda po návrate zo zajatia do Kanady.



Kanaďana, pracovníka call centra, a jeho tehotnú manželku uniesli v roku 2012 v Afganistane militanti z Hakkáního siete napojenej na Taliban, keď dvojica trampovala v oblasti ovládanej týmto radikálnym hnutím. Ich deti sa narodili v zajatí. Rodinu oslobodili vlani v októbri.



Ďalšie súdne pojednávanie Boylovho prípadu je naplánované na 26. marca.



Na celý prípad i podrobnosti o obetiach násilia je uvalené informačné embargo.