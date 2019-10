C. Lamová navštívila mešitu, ktorú zafarbila poriadková polícia

Hongkong 21. októbra (TASR) - Správkyňa Hongkongu Carrie Lamová navštívila v pondelok spolu so šéfom miestnej polície mešitu, ktorú bezpečnostné zložky počas víkendových protestov zafarbili na modro. Incident vyvolal nevôľu miestnej moslimskej komunity aj demonštrantov, píše agentúra AFP.



Lamová a šéf hongkonskej polície Stephen Lo (v čínštine Lu Wej-cchung) navštívili Káwlúnsku mešitu, najväčšiu v Hongkongu, v sprievode policajnej eskorty a strávili v nej približne 20 minút.



Predstavitelia mešity reportérom povedali, že Lamová a Lo vyjadrili nad incidentom ľútosť, pričom oni ich ospravedlnenie prijali.



Vstup do Káwlúnskej mešity bol v nedeľu zafarbený na modro vodným delom. Hongkonská poriadková polícia používa vo vodných delách farbivo - často spolu s dráždivými látkami - ako spôsob označenia demonštrantov. Krikľavo modrá prímes však často znečisťuje aj ulice a budovy.



Na záberoch z nedeľňajšieho incidentu je vidieť, ako vozidlo poriadkovej polície vyšlo pred budovu mešity počas protestov a dvakrát zasiahlo vodným delom skupinku novinárov a okoloidúcich, pričom znečistila aj samotnú mešitu.



Masové protesty sa v Hongkongu začali 9. júna. Demonštranti pôvodne žiadali Lamovú, aby jej vláda stiahla sporný zákon, ktorý by umožňoval vydávanie osôb podozrivých zo spáchania trestných činov do pevninskej Číny.



Stiahnutie tohto zákona oznámila Lamová 4. septembra. Demonštrantom to však nestačí a medzičasom požadujú aj Lamovej odstúpenie, nezávislé vyšetrovanie neprimeraného násilia zo strany polície na protestoch, prepustenie zatknutých osôb, zrušenie obvinenia zo "vzbury", ako aj politické reformy a skutočne slobodné voľby.