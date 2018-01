Politológ: Ak bude prezidentom Zeman, negatíva jeho vlády sa posilnia

Druhým prezidentským kandidátom, ktorý má podľa prieskumov významnú voličskú podporu, je bývalý šéf Českej akadémie vied Jiří Drahoš.

Bratislava/Praha 11. januára (TASR) - Ak by si Česi za prezidenta znovu zvolili Miloša Zemana, dá sa očakávať, že všetky negatívne aspekty jeho doterajšieho úradovania sa ešte posilnia. V rozhovore pre TASR to uviedol český politológ Ladislav Cabada.



"Za tieto negatívne aspekty považujem najmä snahu meniť český politický systém na poloprezidentský či dokonca kváziprezidentský, a to ako na úkor parlamentu, tak aj vlády, ktorá má podľa ústavy zodpovednosť za prípravu a implementáciu politík," povedal docent pražskej Metropolitnej univerzity na margo prezidentského kandidáta s najvyšším volebným potenciálom.



Odborník na politiku v strednej Európe uviedol aj nevýhody Zemanovej vlády, ktoré sa odrážajú na zahraničnej i vnútornej politike Českej republiky. "Za ďalší veľmi problematický aspekt považujem napojenie prezidentovho okolia na vplyvové skupiny blízke čínskym a ruským záujmom. Ruka v ruke s tým ide aj prezidentova stupňovaná averzia voči európskemu integračnému procesu. Vo vnútornej politike štátu prezident Zeman neplní sľúbenú úlohu zjednocovateľa spoločnosti, ale naopak ju veľmi výrazne štiepi a rozdeľuje," konštatoval Cabada.



Zemanovo úradovanie má však aj svoje pozitíva. Medzi ne zaradil napríklad jeho proizraelský postoj, ako aj snahu posilňovať rámec stredoeurópskej spolupráce v podobe opakovanej ponuky rozšírenie Vyšehradskej štvorky o Rakúsko, resp. Slovinsko.



Druhým prezidentským kandidátom, ktorý má podľa prieskumov významnú voličskú podporu, je bývalý šéf Českej akadémie vied Jiří Drahoš. Ten sa podľa Cabadu snaží byť kandidátom, ktorý neprejavuje žiadne vyhranenejšie ideové postoje. "Jiří Drahoš sa snaží byť 'stredovým' kandidátom. To je na jednej strane jeho výhoda, vďaka ktorej môže získať voličov pomerne odlišných postojov, ktorých hlavným záujmom je zmena na prezidentskom poste," konštatoval a doplnil, že takáto situácia má aj nevýhody. "Ak nepoznáme názory kandidáta na niektoré kľúčové otázky, môže sa časti spoločnosti javiť ako príliš nepolitický, neskúsený."



V prípade, že by sa prezidentom stal bývalý predseda Českej akadémie vied, možno podľa politológa očakávať zásadnú zmenu v štýle politiky. "Oproti verbálne agresívnemu a výrazne narcistickémumu prezidentovi Zemanovi by v domácej politike pôsobil oveľa viac konsenzuálnejšie a pravdepodobne výrazne pozitívnejšie smerom k českým partnerom v rámci Európskej únie. Dá sa očakávať, že by tiež odmietol jednostrannú podporu myšlienke Andreja Babiša ako premiéra nehľadiac na ďalšie možnosti zostavenia vlády," tvrdí Cabada.