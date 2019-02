Callamardová: Saudská Arábia marila vyšetrovanie vraždy D. Chášukdžího

Vysoká predstaviteľka OSN tiež dodala, že novinár sa stal obeťou brutálnej, vopred pripravenej vraždy, plánovanej a spáchanej predstaviteľmi Saudskej Arábie.

Ženeva 8. februára (TASR) - Saudská Arábia marila vyšetrovanie vraždy Džamála Chášukdžího. Vo štvrtok to po návšteve Turecka vyhlásila Vysoká predstaviteľka OSN Agnes Callamardová. Informovala o tom agentúra AP.



"Snaha Turecka začať promptné, efektívne, nezávislé, nestranné a transparentné vyšetrovanie, ktoré by bolo v súlade so všetkými medzinárodnými normami, bolo závažným spôsobom marené Saudskou Arábiou," uviedla Callamardová na margo vyšetrovania vraždy saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího.



Dodala taktiež, že novinár sa stal obeťou "brutálnej, vopred pripravenej vraždy, plánovanej a spáchanej predstaviteľmi Saudskej Arábie".



Jej vyhlásenie prišlo po tom, ako jej štvorčlenný tím v dňoch 28. januára až 3. februára navštívil Turecko, aby sa stretol s tureckými ministrami zahraničných vecí a spravodlivosti, ako aj s šéfom rozviedky a prokurátorom, ktorý má Chášukdžího prípad na starosti.



Callamardová sa systematicky zaoberá prípadmi tzv. mimosúdneho zabíjania. Závery vyšetrovania, ktoré sa koná z jej iniciatívy, predstaví v júni tohto roku Rade OSN pre ľudské práva.



Riaditeľ ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch Kenneth Roth nedávno upozornil, že Callamardová je "len osobitnou spravodajkyňou" a nemá poverenie hovoriť v mene OSN.



Na ropu bohatá Saudská Arábia je kľúčovým americkým spojencom v oblasti Blízkeho východu. Vražda Chášukdžího vyvolala medzinárodný škandál a napätie vo vzťahoch medzi Rijádom a Ankarou i západnými štátmi vrátane Spojených štátov.