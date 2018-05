Cambridge Analytica spájaná s únikom údajov z Facebooku končí

Do problémov sa Cambridge Analytica dostala po tom, ako informátor prišiel s tvrdením, že analytická firma získala údaje používateľov na to, aby ich použila na ovplyvnenie volieb v USA v roku 2016.

Londýn 2. mája (TASR) - Spoločnosť Cambridge Analytica, ktorá podľa obvinení neoprávnene získala osobné údaje facebookových používateľov, ohlásila v stredu ukončenie svojho pôsobenia. S odvolaním sa na denník The Wall Street Journal o tom informovala agentúra AP.



Do problémov sa Cambridge Analytica dostala po tom, ako informátor z vnútra spoločnosti prišiel s tvrdením, že analytická firma získala údaje používateľov na to, aby ich použila na ovplyvnenie amerických prezidentských volieb v roku 2016.



"Napriek tomu, že Cambridge Analytica si je jednoznačne istá, že jej zamestnanci postupovali v súlade so zákonom... silná medializácia odohnala všetkých našich klientov a dodávateľov," uviedol podľa spravodajskej televízie BBC hovorca britskej firmy Clarence Mitchell.



"V dôsledku toho sa spoločnosť rozhodla ukončiť svoje podnikanie," dodal Mitchell.



Škandálom s únikom osobných údajov bolo podľa informácií Facebooku zasiahnutých až 87 miliónov užívateľov tejto sociálnej siete, pripomína BBC.