Caracas a ďalšie veľké mestá znova postihol výpadok prúdu

Caracas 30. marca (TASR) - Venezuelské hlavné mesto Caracas a viaceré ďalšie veľké mestá v krajine postihol v piatok večer miestneho času v poradí už tretí rozsiahly výpadok elektrickej energie za ostatný mesiac. Informovala o tom v sobotu agentúra AFP.



Výpadok prúdu nastal v piatok okolo 19.10 h miestneho času (v sobotu 00.10 h SEČ). Podľa užívateľov sociálnych sietí sa následne bez elektriny ocitli okrem Caracasu aj mestá Maracaibo, Valencia, Maracay a San Cristóbal.



Venezuelu zasiahol 7. marca vôbec najväčší výpadok elektriny v jej dejinách, ktorý trval týždeň. Prerušenie dodávok v 22 z 23 štátoch Venezuely vtedy zapríčinilo úmrtie viac než 17 pacientov. Obmedzená bola verejná doprava, prerušili sa dodávky vody a ľudia boli nútení naberať si vodu z kanalizácie. Venezuelský opozičný líder Juan Guaidó vyhlásil stav núdze.



Venezuelská vláda na čele s prezidentom Nicolásom Madurom obvinila z výpadku Spojené štáty, ktoré podľa nej sabotovali kľúčovú elektráreň Guri. Problémy Venezuely s elektrinou sú však podľa expertov zapríčinené nedostatočnými investíciami do infraštruktúry.



Venezuelčania všeobecne trpia následkami politickej a hospodárskej krízy vo svojej krajine. Tá spôsobuje prudký pokles dostupnosti základných tovarov a služieb vrátane dodávok elektriny.



Červený kríž skôr v piatok informoval, že humanitárnu pomoc do začne do Venezuely dodávať do dvoch týždňov. Chcel by pritom, aby sa dostala k zhruba 650.000 ľuďom.



Agentúra AFP priblížila, že medzičasom - taktiež v piatok - pristálo v Caracase čínske lietadlo s dovedna 65 tonami lekárskej pomoci. Venezuelská vláda túto skutočnosť oslavovala ako svoje víťazstvo nad sankciami USA, ktorým Maduro pripisuje tamojšiu hospodársku krízu.



Hoci je Maduro nepopulárny, má podľa AFP vo svojej vlasti stále hlavné slovo, a to vďaka podpore armádnych veliteľov a od minulého víkendu tiež vďaka prítomnosti zhruba 100 ruských vojakov, ktorí prileteli do Caracasu.