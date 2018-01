Caritas Europa: Členské štáty EÚ musia podporovať ústretovejšiu Európu

Charitné organizácie sa venujú starostlivosti a integrácii cudzincov prostredníctvom tisícok projektov v celej Európe v súlade s odporúčaniami tvorcov politík na európskej aj národnej úrovni.

Bratislava 15. januára (TASR) - Európa potrebuje viac než inokedy zabezpečiť, aby ľudia bez ohľadu na svoj pôvod neostávali opustení. Pri príležitosti Svetového dňa migrantov a utečencov na to upozornilo celoeurópske hnutie združujúce katolícke charitatívne organizácie Caritas Europa. Súčasne vyzýva Európsku úniu (EÚ) a jej členské štáty k podpore ústretovejšej Európy, v ktorej je v súlade s kultúrou stretnutia každý človek vítaný, oceňovaný, chránený aj integrovaný.



"My všetci zodpovedáme za bezpečné a legálne možnosti pre migrantov a utečencov prichádzajúcich do Európy (privítanie), za obranu ich práv a dôstojnosti nezávisle na ich právnom statuse (ochrana), za rozvoj ľudského potenciálu všetkých migrantov a utečencov ako ľudských bytostí vrátane komunít, ktoré ich vítajú (podpora), a napokon za vytváranie priestoru na stretávanie sa a príležitostí na porozumenie kultúrneho bohatstva, ktoré so sebou migranti a utečenci prinášajú (integrácia)," uviedla Caritas Europa, ktorej vyhlásenie tlmočí Slovenská katolícka charita (SKCH).



"Naše charitné organizácie budú pokračovať v propagácii prijímajúcich komunít a príkladmi dobrej praxe inšpirovať expertov aj zákonodarcov EÚ," deklaroval generálny sekretár Caritas Europa Jorge Nuňo Mayer. "Dúfame, že Európska komisia vyhlási Európsky rok pre ústretovú spoločnosť počas svojho nasledujúceho mandátu 2019-2024," dodal.



Charitné organizácie sa venujú starostlivosti a integrácii cudzincov prostredníctvom tisícok projektov v celej Európe v súlade s odporúčaniami tvorcov politík na európskej aj národnej úrovni. "Aj SKCH poskytuje služby pre migrantov a utečencov či už priamo v krajinách konfliktu (zbierka pre deti v irackom utečeneckom tábore Sherfadin), no zároveň prispieva k celospoločenskej diskusii o pomoci utečencom, ako aj ich integrácii na Slovensku," pripomenula Sylvia Hamadejová z oddelenia komunikácie SKCH.