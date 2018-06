Časť Rusov nesúhlasí so zvyšovaním veku pre odchod do dôchodku

Ruská vláda predložila do Štátnej dumy návrh zákona o zvýšení veku pre odchod do dôchodku - v prípade žien by malo ísť o zvýšenie zo súčasných 55 na 63 rokov a u mužov zo 60 na 65 rokov.

Moskva 18. júna (TASR) - Viac ako milión Rusov už podpísalo petíciu proti zvýšeniu veku pre odchod do dôchodku. Ako pre rozhlasovú stanicu Echo Moskvy uviedol Oleg Šein, viceprezident odborovej organizácie Ruská konfederácia práce (KTR), argumenty vlády v prospech tohto návrhu zákona "znejú nepresvedčivo".



Šein dodal, že v rade miest, vrátane Moskvy, konfederácia plánuje požiadať o povolenie na uskutočnenie mítingov ľudí, ktorí sú proti zvyšovaniu veku do dôchodku.



K zberu podpisov proti zvýšeniu veku do dôchodku sa v pondelok vyjadril aj hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, ktorý podľa agentúry Interfax uviedol, že prezident Vladimir Putin sa v tejto etape nezapája do tejto diskusie.



Vysvetlil, že problémom sa teraz zaoberajú vládni experti a príslušné ministerstvá a neskôr sa k nim pridajú aj poslanci a odborníci Štátnej dumy.



Vzhľadom na proces, ktorým návrh ešte musí prejsť, sa Peskov odmietol vyjadriť, či by Putin prípadne mohol zákon o zvýšení veku pre odchod do dôchodku vetovať.



Ruská vláda koncom minulého týždňa predložila do Štátnej dumy návrh zákona o zvýšení veku pre odchod do dôchodku - v prípade žien by malo ísť o zvýšenie zo súčasných 55 na 63 rokov a u mužov zo 60 na 65 rokov.



K týmto zmenám by malo dôjsť postupne počas prechodného obdobia, ktoré by sa malo začať už na budúci rok.



Ako spresnila ruská vicepremiérka Taťjana Golikovová, v prípade odchodu do dôchodku vo vyššom veku ako teraz by sa starobný dôchodok v Rusku zvýšil v priemere o 12.000 rubľov (165 eur).