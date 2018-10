Časť stredoamerických migrantov smerujúcich do USA má nárok na azyl

Lídri Hondurasu, Salvádoru a Guatemaly sa dostali pod intenzívny nátlak zo strany Trumpa, ktorý počas minulého týždňa opakovane varoval, že hromadný presun migrantov na sever musí byť zastavený.

Ženeva 23. októbra (TASR) - Spomedzi niekoľkých tisícov migrantov zo stredoamerických krajín, ktorí sú momentálne na ceste k južným hraniciam Spojených štátov, majú mnohí nárok na azyl. Vyhlásil to v utorok Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) so sídlom v Ženeve.



"Ľudia, ktorí utekajú pred prenasledovaním a násilím, musia dostať príležitosť požiadať o azyl," povedal hovorca UNHCR Adrian Edwards, ktorého citovala agentúra DPA.



Celkový počet osôb, tvoriacich tzv. karavánu z Hondurasu do Spojených štátov, je podľa tohto úradu nejasný, keďže sa sprievod medzičasom rozdelil do viacerých prúdov. Hovorca OSN Farhán Hak však v pondelok v New Yorku uviedol pred novinármi, že ide odhadom o vyše 7200 osôb, informovala agentúra AP.



Čelo migrujúceho davu sa v pondelok miestneho času dostalo do mesta Huixtla na juhu Mexika po tom, ako istá časť prekročila hranice s Guatemalou i napriek snahám mexických a guatemalských orgánov poslať migrantov naspäť. Podľa údajov mexického ministerstva vnútra stovky ľudí požiadali o azyl, na čo im povolili vstup do Mexika. Iní prekročili hranice ilegálne, zatiaľ čo ďalšia časť sa rozhodla vrátiť naspäť.



Podľa zverejneného vyhlásenia nemá UNHCR žiadne indície, že by sa medzi týmito migrantmi nachádzali aj osoby z Blízkeho východu, ako tvrdí americký prezident Donald Trump. Z doterajších zistení vyplýva, že ide prevažne o ľudí z Hondurasu a Guatemaly, uviedla DPA.



Lídri Hondurasu, Salvádoru a Guatemaly sa dostali pod intenzívny nátlak zo strany Trumpa, ktorý počas minulého týždňa opakovane varoval, že hromadný presun migrantov na sever musí byť zastavený.



Trump urobil z tejto otázky tému pred kongresovými voľbami v USA, ktoré sa budú konať 6. novembra, pričom pohrozil, že zruší regionálnu pomoc, uzavrie hranicu s Mexikom a nasadí tam vojakov, ak Mexiko nepodnikne opatrenia na zastavenie migrantov.