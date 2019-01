Časti Rakúska a juhu Nemecka sú zavalené čoraz väčšou pokrývkou snehu

Niekoľko železničných tratí v Alpách pre sneženie zatvorili; nákladné vozidlá a autá zostali niekoľko hodín uviaznuté na hlavnej ceste v juhozápadnom Nemecku.

Berlín/Viedeň/Bratislava/Praha 10. januára (TASR) - Husté sneženie vo štvrtok pokračovalo v častiach Rakúska a južného Nemecka, pričom niektoré miesta boli odrezané od sveta. Zlé počasie má podľa očakávania pretrvávať. Sneh spôsobil problémy aj v iných oblastiach Európy, dokonca aj na nórskom súostroví Špicbergy v Severnom ľadovom oceáne. Informácie priniesla tlačová agentúra AP.



Rakúska polícia oznámila, že 16-ročného chlapca z Austrálie usmrtila v stredu lavína v obci Sankt Anton am Arlberg, keď sa na svahu lyžoval s rodinou.



Agentúra AP tiež informovala o Slovensku. Napísala, že podľa Horskej záchrannej služby zahynul v lavíne v pohorí Malá Fatra 37-ročný muž. Ide o Michala "Pabla" Pauloviča, legendárneho slovenského snowboardistu, uviedol portál Boardlife.sk.



V nemeckej obci Aying pri Mníchove zabil padajúci strom deväťročného chlapca. Nemecká tlačová agentúra DPA napísala, že podľa štvrtkového oznámenia polície sa strom zvalil pod ťarchou snehu.



To znamená, že za posledný týždeň prišlo o život v Európe v súvislosti s počasím najmenej 17 ľudí.



Niekoľko železničných tratí v Alpách pre sneženie zatvorili; nákladné vozidlá a autá zostali niekoľko hodín uviaznuté na hlavnej ceste v juhozápadnom Nemecku a zatvorené boli tiež školy v častiach spolkovej krajiny Bavorsko.



Takisto zostali zatvorené cesty do viacerých lokalít - obec Galtür v západnom Rakúsku, kde obrovská lavína v roku 1999 zabila 31 ľudí, bola síce najprv odrezaná od sveta, ale vo štvrtok už bola znova prístupná.



Rakúska ministerka zodpovedná za cestovný ruch Elisabeth Köstingerová vyhlásila, že "vo väčšine lyžiarskych oblastí nie je v súčasnosti dôvod na obavy, ak budú ľudia dodržiavať predpisy a nebudú opúšťať bezpečné svahy".



Rakúska verejnoprávna stanica ORF informovala, že počasie sa má v piatok podľa očakávania upokojiť, ale ďalšie husté sneženie má prísť v nedeľu 13. januára.



V Českej republike zostalo vo štvrtok po výdatnom snežení bez elektriny okolo 9000 domácností, a to v oblastiach na hraniciach s Nemeckom a s Rakúskom. V meste Jablonec nad Nisou vyhlásili stav núdze. Mestskí predstavitelia uviedli, že možno využijú na odpratávanie snehu z ciest väzňov.



Rakúski horskí záchranári vo štvrtok hlásili, že zachránili deväť zimných dovolenkárov z Maďarska, Poľska, Ruska a Ukrajiny, ktorí uviazli v snehu v stredisku Zell am See. Východoeurópania si totiž trúfli ísť mimo zjazdoviek, aj napriek výstrahám pred lavínami.



Na nórskom súostroví Špicbergy v Severnom ľadovom oceáne pre víchricu a nebezpečenstvo lavín preventívne evakuovali vyše 100 ľudí. Špicbergy sa nachádzajú 800 kilometrov severne od nórskej pevniny.



Nórska tlačová agentúra NTB zverejnila správu, že úrady evakuovali 29 obydlí na úpätí hory Sukkertoppen a zatvorili školu, materské školy, športové zariadenie a verejnú knižnicu. Na severe nórskej pevniny úrady varovali pred nebezpečenstvom lavín.



Švédsky meteorologický úrad vyslal vo štvrtok výstrahy pred víchricou a hustým snežením nad severom krajiny.