Ak USA zavedú sankcie za nákup S-400, Turecko prijme protiopatrenia

Uzavretie zmluvy, na základe ktorej má Rusko Turecku dodať štyri batérie S-400 v hodnote 2,5 miliardy dolárov, bolo potvrdené v septembri 2017.

Ankara 22. júla (TASR) - Turecko prijme protiopatrenia, ak naň Spojené štáty uvalia sankcie za nákup ruského systému protivzdušnej obrany S-400. Vyhlásil to v pondelok turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu, podľa ktorého by akékoľvek takéto sankcie boli neprijateľné.



V rozhovore pre televíznu stanicu TGRT Haber turecký minister uviedol, že americký prezident Donald Trump nechce zaviesť sankcie. Čavušoglu podľa vlastných slov ani neočakáva, že by sa americká administratíva k takémuto kroku odhodlala.



Ankara minulý týždeň vyzvala Washington, aby odvolal svoje rozhodnutie o zablokovaní prístupu Turecka k programu vývoja multifunkčného bojového lietadla F-35. Štátna tajomníčka ministerstva obrany USA Ellen Lordová potvrdila, že rozhodnutie o zablokovaní prístupu Turecka k programu vývoja F-35 súvisí s nákupom ruského systému protivzdušnej obrany.



Prvé správy o rokovaniach o dodávke S-400 Turecku sa objavili v novembri 2016. Uzavretie zmluvy, na základe ktorej má Rusko Turecku dodať štyri batérie S-400 v hodnote 2,5 miliardy dolárov, bolo potvrdené v septembri 2017.



Rusko začalo s dodávkami komponentov systému S-400 tento rok 12. júla.



Rozhodnutie uprednostniť ruský raketový systém S-400 pred americkým systémom Patriot je hlavným zdrojom napätia medzi Tureckom a Spojenými štátmi — spojencami v NATO.