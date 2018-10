Čavušoglu: Pri vyšetrovaní vraždy novinára budeme spolupracovať

Turecké médiá aj tureckí predstavitelia však vyhlasujú, že 59-ročného novinára žijúceho v USA zavraždilo a rozštvrtilo 15-členné saudskoarabské komando, pripomenula agentúra AP.

Ankara 23. októbra (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v utorok vyhlásil, že jeho krajina bude spolupracovať s medzinárodnými orgánmi, ak budú chcieť začať nezávislé vyšetrovanie zabitia saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího.



Čavušoglu v interview s tureckou štátnou tlačovou agentúrou Anadolu tiež povedal, že Turecko sa so žiadnou krajinou nepodelilo o dôkazy týkajúce sa smrti novinára na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule, ale dodal, že zrejme sa uskutočnila "výmena názorov medzi špionážnymi organizáciami".



Saudská Arábia tvrdí, že prispievateľa novín The Washington Post Chášukdžího, kritika saudskoarabskej kráľovskej rodiny a korunného princa Muhammada bin Salmána, zabili 2. októbra pri "bitke" s predstaviteľmi kráľovstva. Tí boli za ním vyslaní s úlohou, aby ho "povzbudili" k návratu do Saudskej Arábie.



Turecké médiá aj tureckí predstavitelia však vyhlasujú, že 59-ročného novinára žijúceho v USA zavraždilo a rozštvrtilo 15-členné saudskoarabské komando, pripomenula agentúra AP.



Čavušoglu v rozhovore zdôraznil: "Ak dostaneme žiadosť o medzinárodné vyšetrovanie... budeme spolupracovať."