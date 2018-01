M. Čavušoglu si želá reštart vzťahov Ankary s Berlínom

Napriek súčasnému stavu bilaterálnych vzťahov Čavušoglu ocenil spoluprácu oboch krajín na úrovni bezpečnostných služieb.

Berlín 5. januára (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu vyzval na reštart vzťahov Ankary s Berlínom krátko pred svojou plánovanou cestou do Nemecka, ktorej cieľom je sobotňajšie stretnutie s nemeckým rezortným kolegom Sigmarom Gabrielom, informovala v piatok agentúra DPA.



"Na reštarte bilaterálnych vzťahov majú záujem obe strany, keďže žijeme v časoch plných výziev," napísal Čavušoglu v článku pre nemeckú mediálnu skupinu Funke.



"Pokračovať v našich vzťahoch (v duchu) priateľstva a spolupráce, ako tomu bolo už uplynulých 300 rokov, by pre nás bolo racionálne," pokračoval turecký diplomat. Toto by podľa neho bolo možné, pokiaľ by boli obe strany schopné prekonať "súčasnú eskaláciu kríz".



Agentúra DPA pripomenula, že turecký prezident Recep Tayyip Erdogan obvinil Nemecko, že ukrýva podporovateľov v USA žijúceho tureckého duchovného Fethullaha Gülena - bývalého prezidentovho spojenca, v súčasnosti však hlavného podozrivého zo zosnovania neúspešného puču namiereného proti Erdoganovi z roku 2016.



Turecko navyše pre obvinenia súvisiace s terorizmom stále zadržiava niekoľko nemeckých občanov vrátane novinárov a ľudskoprávnych aktivistov.



Čavušoglu si podľa citovaného článku od sobotňajšieho stretnutia s Gabrielom v západonemeckom meste Goslar sľubuje, že Nemecko zaujme zásadný postoj k želaniu Turecka, aby Berlín zakázal činnosť Gülenovo hnutia, ako aj Strany kurdských pracujúcich (PKK).



Šéf tureckej diplomacie navrhol, že dialóg na najvyššej úrovni medzi Berlínom a Ankarou by potom mohol pokračovať prostredníctvom neoficiálnych kanálov.



Napriek súčasnému stavu bilaterálnych vzťahov Čavušoglu ocenil spoluprácu oboch krajín na úrovni bezpečnostných služieb. Ako príklad dobrej spolupráce uviedol výmenu informácií o aktivitách extrémistických skupín a predovšetkým o činnosti džihádistov z hnutia Islamský štát (IS).



DPA doplnila, že vzťahy medzi Berlínom a Ankarou vlani ešte viac naštrbili vzájomné nezhody, ktoré sa týkali znemožnenia účasti tureckých ministrov na politických zhromaždeniach v Nemecku, ale aj zadržiavania novinára s nemecko-tureckým občianstvom Deniza Yücela orgánmi v Turecku či cestovného varovania určeného pre Turkov zdržiavajúcich sa na území Nemecka v období pred októbrovými voľbami do Spolkového snemu. Tureckí predstavitelia vrátane Čavušogla a prezidenta Erdogana však v poslednom čase naznačujú, že by mohlo dôjsť k uvoľneniu napätia v bilaterálnych vzťahoch.