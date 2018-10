Čavušoglu: Turecko nedalo USA žiadnu nahrávku v prípade Chášukdžího

Čavušoglu tiež počas návštevu Albánska ubezpečil, že Turecko sa podelí so svetom s výsledkami svojho vyšetrovania Chášukdžího prípadu.

Ankara 19. októbra (TASR) - Turecký minister zahraničných vecí Mevlüt Čavušoglu v piatok uviedol, že jeho krajina neposkytla americkým predstaviteľom žiadne zvukové nahrávky týkajúce sa zmiznutia saudskoarabského novinára Džamála Chášukdžího. Informovala o tom turecká tlačová agentúra Anadolu.



Čavušoglu tiež počas návštevu Albánska ubezpečil, že Turecko sa podelí "so svetom" s výsledkami svojho vyšetrovania Chášukdžího prípadu.



Novinár je nezvestný od 2. októbra, keď vstúpil do budovy saudskoarabského konzulátu v Istanbule, aby si vyzdvihol doklady potrebné k sobášu so svojou tureckou snúbenicou. Z konzulátu ho však už nevideli vychádzať a odvtedy o sebe nepodal žiadnu správu.



Turecké médiá tvrdia, že úrady majú zvukovú nahrávku, na ktorej je zaznamenané mučenie a vražda Chášukdžího v priestoroch konzulátu. Americký prezident Donald Trump vo štvrtok povedal, že to "rozhodne" vyzerá tak, že nezvestný saudskoarabský novinár je mŕtvy. Dodal však, že stále čaká na výsledok niekoľkých vyšetrovaní.



Provládne médiá v Turecku zverejnili tvrdenia - údajne zo zdrojov blízkych vyšetrovaniu prípadu - podľa ktorých Chášukdžího na konzuláte údajne zbili, zavraždili a jeho telo následne rozštvrtili. Vykonať to mal 15-členný saudskoarabský tím, ktorý pricestoval do Turecka v deň Chášukdžího zmiznutia.