CDU a SPD utrpeli v nemeckom Hesensku debakel, AfD uspelo

Wiesbaden 29. októbra (TASR) - Značné straty zaznamenali v nedeľňajších parlamentných voľbách v nemeckej spolkovej krajine Hesensko konzervatívci a sociálni demokrati, ktorí tvoria na celoštátnej úrovni tzv. veľkú koalíciu. Potvrdili to aj konečné výsledky zverejnené v pondelok krátko po polnoci.



Hoci Kresťanskodemokratická únia (CDU) kancelárky Angely Merkelovej voľby vyhrala, pripísala si na svoje konto najhorší výsledok od roku 1966. Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD) dosiahla dokonca najhorší výsledok v dejinách.



Výrazne si polepšili zelení, ani to však zrejme nebude stačiť na pokračovanie doterajšej koalície s CDU.



Veľký úspech zaznamenala pravicovo-populistická Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá sa prvýkrát dostala do krajinského snemu vo Wiesbadene a zároveň je zastúpená v parlamentoch všetkých 16 nemeckých spolkových krajín.



V novom hesenskom parlamente, v ktorom bude vďaka takzvaným prevísajúcim a vyrovnávajúcim mandátom sedieť 137 namiesto doterajších 110 poslancov, zostávajú aj liberáli z FDP a strana Ľavica. Zároveň v ňom bude prvýkrát zastúpených šesť politických strán.



Podľa konečného výsledku získala CDU, ktorá je v Hesensku pri moci od roku 1999, 27 percent hlasov a 40 mandátov (2013: 38,3 percenta) - horšie na tom bola len pred 52 rokmi (26,4 percenta). SPD sa prepadla na 19,5 percenta (2013: 30,7) a má tak zhodné preferencie so zelenými, ktorí pred piatimi rokmi získali 11,1 percenta hlasov. SPD i zelení majú v novom parlamente po 29 poslancov.



Zisk 13,1 percenta hlasov a 19 mandátov (2013: 4,1) katapultoval AfD na druhý pokus do hesenského parlamentu. FDP dostala 7,5 percenta (2013: 5,0) a Ľavica 6,3 percenta hlasov (2013: 5,2), čo im zabezpečilo 11, resp. deväť mandátov.



Za takéhoto stavu chýba doterajšej čierno-zelenej koalícii jeden hlas k väčšine v krajinskom parlamente. Alternatívami môžu byť veľká koalícia alebo tzv. jamajská koalícia CDU-zelení-FDP.



Hesenský premiér Volker Bouffier (CDU) považuje výsledok volieb napriek stratám za úspech. Strana podľa neho splnila oba ciele - voľby vyhrala a bez nej nie je možné zostaviť vládu. Bouffier poukázal aj na to, že CDU v Hesensku je na tom oveľa lepšie ako na spolkovej úrovni. V televízii ARD konštatoval, že CDU bude rokovať o koalícii so všetkými stranami okrem Ľavice a AfD.



Aj predseda AfD Jörg Meuthen odmietol spoluprácu s CDU v Hesensku. "Budeme robiť to, čo už robíme v ostatných krajinských parlamentoch a v Spolkovom sneme, a síce dobrú a konštruktívnu opozíciu," povedal Meuthen.



Prepad CDU a SPD nielen v Hesensku, ale pred dvoma týždňami i v Bavorsku, by mohli ovplyvniť aj veľkú koalíciu v Berlíne, familiárne nazývanú GroKo. Práve jej spory napríklad v oblasti migračnej politiky mali dopad aj na predvolebnú kampaň v Hesensku. Preto nie je vylúčené, že v CDU zosilnejú hlasy volajúce po tom, aby Merkelová nebola súčasne šéfkou strany i kancelárkou. V SPD môžu zasa prevážiť hlasy kritikov žiadajúcich odchod z koalície s CDU.



Na budúci víkend budú špičky CDU a SPD rokovať o výsledkoch volieb v Bavorsku a Hesensku. Vedenie SPD sa bude už v pondelok zaoberať návrhom svojej šéfky Andrey Nahlesovej na vypracovanie zoznamu kritérií, ktoré majú zlepšiť fungovanie veľkej koalície a určiť, kedy je pre sociálnych demokratov prekročená červená čiara.