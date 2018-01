Centrum Levada nesmie zverejňovať výsledky prieskumov pred voľbami

Riaditeľ mimovládnej a nezávislej organizácie Gudkov vysvetlil, že Centrum Levada má v Rusku štatút tzv. zahraničného agenta, takže nemá právo zúčastňovať sa volieb a referend, a to žiadnym spôsobom.

Moskva 17. januára (TASR) - Ruské Analytické centrum Jurija Levadu, známe ako Centrum Levada, nebude zverejňovať výsledky svojich prieskumov verejnej mienky týkajúce sa nadchádzajúcich prezidentských volieb v Rusku. Informovala o tom v utorok agentúra Interfax.



Riaditeľ mimovládnej a nezávislej organizácie Lev Gudkov vysvetlil, že Centrum Levada má v Rusku štatút tzv. zahraničného agenta, a preto nemá právo zúčastňovať sa volieb a referend, a to žiadnym spôsobom. Porušenie tohto nariadenia sa trestá pokutami alebo dokonca zákazom činnosti danej organizácie.



Podľa Gudkova Centrum Levada bude aj naďalej robiť svoje predvolebné prieskumy, ale nebude zverejňovať ich výsledky. Takto postupuje od začiatku kampane pred prezidentskými voľbami.



Sociológ Gudkov vyjadril názor, že zákon o zahraničných agentoch mal pôvodne za cieľ vylúčiť alternatívne interpretácie a eliminovať nezávislé zdroje informácií. Poznamenal však pritom, že výsledky prieskumov Centra Levada a analýzy Všeruského centra na prieskum verejnej mienky (VCIOM), ktorej 100-percentným vlastníkom je štát, sa líšili len mierne.



"Rozdiely boli v nuansách. Hoci, my sme mali vždy nižšie čísla," dodal Gudkov.



Centrum Levada, ktoré je rešpektovaným inštitútom pre výskum verejnej mienky, označili v Rusku za "zahraničného agenta" v roku 2016, necelé dva týždne pred parlamentnými voľbami



Mimovládne organizácie v Rusku sú v prípade financovania zo zahraničia v zmysle zákonnej úpravy z roku 2012 povinné zaregistrovať sa ako tzv. zahraničný agent. Mnohé organizácie vnímajú tento záväzok ako stigmu, ktorá sťažuje ich aktivity v Ruskej federácii.



Od novembra roku 2017 platí v Rusku aj zákon, ktorý umožní tamojším úradom požadovať od zahraničných médií pôsobiacich v krajine, aby sa tiež zaregistrovali ako tzv. zahraniční agenti.



Ustanovenia nového ruského zákona dovoľujú označiť zástupcu masovokomunikačných prostriedkov za agenta, ak dostáva finančné prostriedky zo zahraničia.



Po nadobudnutí statusu zahraničného agenta budú mať médiá rovnaké obmedzenia a povinnosti, aké v súčasnosti platia pre neziskové organizácie. Podobne ako ony budú médiá niesť aj zodpovednosť za porušenie zákona.



Vypracovanie a schválenie tohto zákona bolo reakciou Ruska na podobné komplikácie ruských médií v USA. Americké ministerstvo spravodlivosti vlani začiatkom novembra nariadilo spravodajskej televízii RT, aby sa v USA zaregistrovala ako zahraničný agent, a to na základe právnej normy platnej od roku 1938.



Centrum Levada vzniklo ešte v bývalom Sovietskom zväze, v roku 1988. Pomenované je po ruskom sociológovi Jurijovi Levadovi (1930-2006). Ako nezávislá inštitúcia pôsobí od roku 2003.