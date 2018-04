Cenu princeznej Astúrskej 2018 za umenie získal Martin Scorsese

V zdôvodnení výberu laureáta spomedzi celkove 21 kandidátov z desiatok krajín sa vyzdvihuje jeho mimoriadny novátorský príspevok k rozvoju svetovej kinematografie.

Oviedo 25. apríla (TASR) - Americký filmár Martin Scorsese sa stal laureátom tohtoročnej Ceny princeznej Astúrskej v kategórii umenie.



V zdôvodnení výberu laureáta spomedzi celkove 21 kandidátov z desiatok krajín sa vyzdvihuje jeho mimoriadny novátorský príspevok k rozvoju svetovej kinematografie, fakt, že Scorseseho práce sú už súčasťou histórie svetového filmu, ako aj skutočnosť, že samotný oscarový filmár je nespochybniteľnou osobnosťou filmového umenia súčasnosti.



Potomok prisťahovalcov z talianskej Sicílie sa v zámorí vypracoval medzi najväčšie režisérske osobnosti amerického filmu súčasnosti. V detstve bol režisér, ktorého preslávili okrem iného filmy z prostredia organizovaného zločinu a mafie ako Mafiáni či Gangy v New Yorku, miništrantom v katolíckom kostole. Iba deň po premiére jeho vtedajšej novinky Ticho o prenasledovaní jezuitských misionárov v Japonsku v 17. storočí prijal režiséra s rodinou 30. novembra 2016 vo Vatikáne pápež František.



Meno Martina Scoseseho sa však spája aj s hudobnými snímkami ako The Last Waltz so skupinou The Band, Shine a Light o formácii Rolling Stones, ale aj s dokumentom o exbeatlovi Georgeovi Harrisonovi Living in the Material World.



Kľúčovými dielami slávneho scenáristu, režiséra a producenta v jednej osobe, ktorý je nielen laureátom Zlatých glóbusov a rôznych festivalových trofejí vrátane Zlatej palmy z Cannes, sú zrejme opakovane ocenené snímky ako Taxikár, Zúriaci býk, ale aj biografický Letec či napokon oscarová Skrytá identita. Scorseseho ocenili čestnými trofejami za celoživotné dielo aj organizátori britských cien BAFTA, francúzskych a talianskych Oscarov - Césara a Davida di Donatello.



Vlani si ocenenie v rovnakej kategórii prevzal jeden z najznámejších výtvarných umelcov súčasnosti William Kentridge z Juhoafrickej republiky.



Ceny princeznej Astúrskej (kedysi princa Astúrskeho) sú považované za akési španielske Nobelove ceny a udeľujú sa každoročne v ôsmich kategóriách. Ocenenia, dotované sumou po 50.000 eur, si spolu so soškou Joana Miróa laureáti tradične preberajú na jeseň v severošpanielskom Oviede.