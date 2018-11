Cerar: Slovinsko ešte raz preskúma vlastný postoj k migračnémum paktu

Slovinská vláda by mala podľa jeho názoru zvážiť, čo prípadne sformuluje výhrady voči dokumentu svetovej organizácie. Každopádne je správne o tom viesť diskusiu.

Ľubľana 8. novembra (TASR) - Slovinsko ešte raz preskúma vlastný postoj k migračnému paktu Organizácie Spojených národov po tom, čo Maďarsko i Rakúsko ohlásili, že sa k dokumentu nepripoja. Vo Viedni o tom vo štvrtok hovoril slovinský expremiér a súčasný minister zahraničných vecí Miro Cerar.



Podľa jeho slov po rokovaniach s rakúskou rezortnou partnerkou Karin Kneisslovou Ľubľanu rozhodnutie Viedne prekvapilo. Šéfka rakúskej diplomacie mu pri stredajšom stretnutí poskytla ďalšie informácie o dôvodoch tohto rozhodnutia.



Slovinská vláda by teraz mala podľa jeho názoru zvážiť, čo prípadne sformuluje výhrady voči dokumentu svetovej organizácie. Každopádne je správne o tom viesť diskusiu.



Predseda slovinskej vlády Marjan Šarec, ktorého kabinet sa ocitol pod tlakom tamojšej konzervatívnej opozície požadujúcej odstúpenie od paktu, už v pondelok informoval, že do marockého Marrákešu na konferenciu, na ktorej by sa právne nezáväzný dokument mal prijať, nepocestuje, pripomenula tlačová agentúra APA.



Predmetom rakúsko-slovinských rokovaní na úrovni ministrov zahraničných vecí bol vo štvrtok celý rad bilaterálnych otázok, v rámci nich hosť z Ľubľany požiadal o zvýšenie miery podpory slovinskej menšiny v Rakúsku.



Obe strany priznali, že na otázku zintenzívnenia kontroly štátnych hraníc majú odlišný názor, avšak dodali, že to nepredstavuje veľký problém v dvojstranných vzťahoch. O niektorých iných otázkach sa na stretnutí nehovorilo, pretože sa musia riešiť na celoeurópskej úrovni.



Na medzinárodnej scéne chcú obe krajiny spoločne začať iniciatívu na odmínovanie občianskou vojnou sužovaných oblastí Sýrie.