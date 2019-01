Nepáčia sa im žlté vesty: Červené šatky budú pochodovať za republiku

Pochod bude bez transparentov, bez sloganov, povolené budú len francúzske štátne trikolóry, spresnil požiadavky.

Paríž 26. januára (TASR) - Na podporu republiky a proti násiliu, ktoré sa dialo v rámci hnutia žltých viest, sa vo Francúzsku sformovalo hnutie červených šatiek. Podporili ho tisíce osôb, ktoré podpísali na najrozšírenejšej sociálnej sieti (FB), že sa 27. januára na Námestí republiky v Paríži zúčastnia na "republikovom pochode za slobody". Niektoré francúzske zdroje označili hnutie červených šatiek za promacronovské. Ide o podporovateľov prezidenta Emmanuela Macrona.



Denník Le Figaro vo svojej webovej verzii už začiatkom januára (08.01.) informoval, že "mlčiace Francúzsko, ktoré rešpektuje demokraciu, sa zíde v parížskych uliciach na pokojnom, radostnom republikovom a nádejnom pochode". To od pochodu očakávajú zakladatelia hnutia červených šatiek. Inžinier z Toulouse Laurent (denník uviedol krstné meno s tým, že dotyčný inžinier požiadal o anonymitu) a bretónsky pekár Théo Poulard (23) prišli s tým, že treba "skoncovať s násilnosťami, necivilizovaným správaním, agresivitou a deliktami" niektorých členov žltých viest.



Už 10. decembra 2018, krátko po vystúpení prezidenta Macrona v televízii, v ktorom sa prvý muž štátu usiloval zmierniť hnev žltých viest, vytvoril Laurent na sociálnej sieti FB stránku s názvom: "Žlté vesty, už toho bolo dosť." Na druhý deň inžinier z Toulouse stránku premenoval na: "STOP. Už toho bolo dosť." Na vysvetlenie dodal, že sa nestavia proti hnutiu žltých viest ako takému, ale proti tým demonštrantom, ktorí sa "zradikalizovali".



Iniciatíva červených šatiek si hneď získala stúpencov, na FB mala cez 30.000 členov. Zakladateľ iniciatívy Théo Poulard však mal podmienku, aby pochod v Paríži bol apolitický. Laurent z Toulouse však neskrýva svoje sympatie k prezidentovi Macronovi.



Poulard zdôraznil, pokračoval Le Figaro, že červené šatky nie sú proti žltým vestám. Vyslovil súhlas s tými požiadavkami, pre ktoré hnutie žltých viest vzniklo, napríklad vysoké ceny pohonných látok. Za nebezpečné však považuje, ako sa hnutie zvrhlo a stalo sa nebezpečným. Do hnutia žltých viest prenikli pravicoví či ľavicoví extrémisti. "Nám záleží na dodržiavaní inštitúcií a demokracie," dodal. Slovné spojenie "červená šatka" je skôr symbol a je na účastníkoch republikového pochodu, či si červenú šatku vezmú so sebou.



Jeden z ďalších oficiálnych hovorcov hnutia červených šatiek Ricardo (38) z Avignonu pre portál regionálnych novín Charente Libre na otázku, či pochod v Paríži bude na podporu prezidenta Macrona, odpovedal: "Vôbec nie, bude to republikový pochod za demokraciu a naše práva. Pripoja sa k nám modré vesty (skupina na podporu príslušníkov poriadkových síl), červené perá (protestné hnutie učiteľov) a asi dve desiatky politikov z rôznych politických strán, ako aj novinári, ktorí sa stali terčmi útokov zo strany žltých viest." Pochod bude bez transparentov, bez sloganov, povolené budú len francúzske štátne trikolóry, spresnil požiadavky.



Portál televíznej stanice bfmtv.com v spojitosti s pochodom v Paríži pripomenul, že v dôsledku protestov žltých viest, vznikli v sektore obchodu straty v sume dvoch miliárd eur.



Hnutie červených šatiek má svoju webovú stránku: www.foulards-rouges-officiel.org





