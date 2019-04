Červený kríž informoval o humanitárnej pomoci v tábore al-Hol

Hlavnou prioritou je pomôcť stovkám osamotených detí v návrate domov.

New York 3. apríla (TASR) - Prezident Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) Peter Maurer v utorok informoval o vývoji humanitárnej pomoci v utečeneckom tábore al-Hol v severovýchodnej časti Sýrie, do ktorého v posledných týždňoch prišla väčšina ľudí utekajúcich pred militantmi z Islamského štátu (IS), uviedla agentúra AP. Hlavnou prioritou je podľa Mauera pomôcť stovkám osamotených detí v návrate domov.



Maurer médiám oznámil, že v tábore al-Hol v sýrskej provincii Hasaka sa v súčasnosti nachádza 80.000 až 100.000 ľudí a "všetci sú zdrvení".



Maurer ďalej vysvetlil, že kurdské úrady, ktoré majú túto oblasť pod kontrolou, oddeľujú bojovníkov IS a chlapcov vo veku 12 až 18 rokov, ktorých považujú za potenciálnych členov organizácie, a umiestňujú ich do väzby. Ženy a deti posielajú do tábora al-Hol, uviedol Maurer.